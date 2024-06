Venerdì 7 Giugno 2024, 06:09

Dottor Marco Valli, capo economista di Unicredit, tutto come previsto il taglio di 25 punti?

«Il taglio e la sua entità sono in linea con le previsioni nostre e di mercato, quindi nessuna sorpresa. Quello che ha sorpreso un po’ di più è il fatto che Christine Lagarde non abbia voluto dare nessuna indicazione su quella che potrebbe essere la futura traiettoria dei tassi. Il mercato si era già posizionato per una situazione di scarsa visibilità sulle mosse future della Bce, ma Lagarde è stata ancora più ermetica del previsto».

Francoforte non ha fornito indicazioni sui prossimi tagli, mentre il mercato si aspetta da oggi sino a fine anno altri due tagli.

«Nei tre tagli era incluso quello di oggi (ieri, ndr). Il mercato sconta altri due tagli prima della fine dell’anno, uno a settembre è visto come quasi certo, uno a dicembre come probabile. Le nostre previsioni sono sostanzialmente allineate, ci aspettiamo altre due riduzioni con il tasso sui depositi che scende al 3,25% per la fine dell’anno, cioè 50 punti base sotto il livello attuale. In questo caso, il livello dei tassi rimarrebbe restrittivo, il che vuol dire che la politica monetaria continuerebbe a rappresentare un freno per l’attività economica».

La Bce ha alzato le stime di inflazione, che significa?

«L’inflazione negli ultimi mesi è stata un po’ più alta di quanto la banca centrale si attendesse a marzo, mentre la dinamica salariale è vista rallentare leggermente meno di quanto previsto tre mesi fa. Questo ha spinto la traiettoria di inflazione al rialzo nella prima parte dell’orizzonte previsivo, mentre la stima a medio termine è rimasta sostanzialmente stabile e in linea con l’obiettivo del 2%. Ciò ha permesso alla Bce di abbassare il costo del denaro nonostante la revisione al rialzo dell’inflazione per il 2024 e il 2025».

Tra Francoforte e Fed c’è disallineamento visto che la banca Usa è più prudente, questo che significa?

«La Bce deve rispondere ai fondamentali macro dell’area euro che in questo momento giustificano un allentamento della politica monetaria. In futuro la divergenza tra Bce e Fed avrà impatto sulla politica monetaria di Francoforte nella misura in cui la divergenza influenza le condizioni finanziarie dell’eurozona. I fattori da monitorare saranno non solo la dinamica del tasso di cambio ma anche l’impatto che una Fed più cauta potrebbe avere sulla curva dei tassi dell’area euro».

Se la Fed non dovesse ribassare i tassi, c’è il rischio di inflazione importata nei pagamenti in dollari?

«Sì, se c’è svalutazione dell’euro rispetto al dollaro, cosa che al momento non vediamo. Ma come detto prima, questo è solo uno dei fattori che la Bce dovrà tenere in considerazione perchè c’è il rischio che le curve dei tassi in eurozona possano muoversi al rialzo e quindi creare pressioni disinflazionistiche per l’economia domestica».

Lagarde ha sottolineato che la crescita salariale resta elevata. Questo non è una buona cosa per riportare l’inflazione al 2%.

Sì, la crescita salariale per ora rimane alta, intorno al 4,5%, livelli che non sono coerenti con il raggiungimento del target di inflazione della banca centrale. Ma la politica monetaria deve sempre guardare in avanti e Lagarde ha fatto capire che il trend di fondo punta al rallentamento, sembra orientato verso il basso. Più si va avanti sull’orizzonte previsivo più è ipotizzabile che la crescita salariale deceleri. Del resto, molti dei salari rinegoziati di recente risentono ancora della fiammata inflazionistica che ha portato l’inflazione di eurozona sopra l’8% in media nel 2022 e sopra il 5% nel 2023. Nel corso dei prossimi trimestri, i nuovi rinnovi contrattuali avverranno in uno scenario di inflazione intorno al 2,5%. Questo fa una grossa differenza».

E il rendimento dei BTP?

«Il rendimento dei BTP dipende per lo più da quello che il mercato sconta per le mosse future della Bce».