Nella settimana in cui Nvidia supera Apple e con oltre 3.000 miliardi diventa la seconda azienda con maggior valore di mercato al mondo, le autorità antitrust statunitensi cercano di capire se il produttore di microchip ha violato le regole per assumere una posizione predominante nel settore dell’intelligenza artificiale. Una beffa, visto che proprio l’IA ha permesso la crescita miracolosa di Nvidia dell’ultimo anno e che la stessa intelligenza artificiale potrebbe mettere nei pasticci anche Microsoft, che con 3.134 miliardi di valore di mercato è l’azienda più ricca al mondo: il dipartimento di Giustizia sta indagando sulla partnership miliardaria con OpenAI.

A partire dal 2019 Microsoft ha infatti investito 11 miliardi di dollari nella startup di Sam Altman, di cui oggi possiede il 49%. Solo due giorni fa Nvidia era entrata nel club dei 3.000 miliardi, superando, anche se di poco, Apple e mandando un segnale univoco ai mercati: chi non investe in intelligenza artificiale sarà lasciato indietro. Un esempio? Apple nel 2011 ha superato BP, diventando l’azienda quotata con più valore: un primato durato più di un decennio e messo in dubbio proprio da una strategia IA poco chiara rispetto a quella di Microsoft e di Nvidia. Dall’inizio dell’anno l’azienda di microprocessori ha raddoppiato il prezzo delle sue azioni, mentre nel 2023 aveva triplicato il loro valore. E come dicevamo, la crescita è spinta dall’uso dei chip IA, un settore che nei prossimi anni trasformerà il modo in cui lavoriamo e produciamo e come ha promesso il CEO di Nvidia, Jensen Huang, porterà a una rivoluzione e all'era delle «aziende IA». Il rally del titolo a Wall Street, che ieri ha perso terreno scendendo anche se di poco sotto quota 3.000 miliardi, è stato sostenuto da una serie di annunci del gruppo che ha promesso microprocessori sempre più potenti: attualmente gestiscono l’infrastruttura di colossi come Amazon, Google, Meta, Microsoft e Tesla e forniscono la potenza di calcolo e di memoria ai principali modelli di intelligenza artificiale generale.

IL VANTAGGIO

L’altro grande vantaggio è la scarsità dei chip sul mercato, che Nvidia controlla per l’80% nel settore dell’IA. Ovviamente c’è già chi parla di una bolla dell’intelligenza artificiale: il premio Nobel per l’economia, Paul Romer, sostiene che la mania dell’IA è «una tipica bolla» come quella delle criptovalute di qualche anno fa. E in tutto questo le autorità di Washington potrebbero creare problemi al settore: l’amministrazione Biden infatti vorrebbe seguire l’esempio dell’Unione europea, che alla fine del 2023 ha approvato la prima serie di regole al mondo per il settore. Così le inchieste del dipartimento di Giustizia e della Federal Trade Commission (FTC) aggiungono nuovi timori nel settore e in particolare per OpenAI: Washington infatti sta valutando se il modo in cui il gruppo raccoglie i dati attraverso le partnership con altre startup IA non violi la privacy.