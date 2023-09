Nadef, deficit sale al 5,3% a causa del superbonus. Meloni: «Nella manovra basta sprechi del passato»

Il deficit/pil nel 2023 sale dal 4,3% al 5,3% «interamente per l'effetto del superbonus 110%». Lo rilevano fonti di palazzo Chigi, dove è in corso il Consiglio dei ministri che deve varare la Nota di aggiornamento al Def. Ieri Eurostat ha classificato il superbonus “pagabile” per il 2023, con la conseguenza che le spese verranno tutte conteggiate nel deficit di quest'anno, portando all'incremento indicato nella Nadef.

La nota

«I bonus edilizi avranno un impatto negativo sui conti pubblici», spiega palazzo Chigi. «In assenza di questi, il debito sarebbe sceso di un punto percentuale all'anno.

Meloni: basta sprechi del passato

«Abbiamo varato la Nadef, ovvero la cornice che definisce la prossima legge di bilancio. Stiamo lavorando per scrivere una manovra economica all'insegna della serietà e del buon senso. E che mantenga gli impegni che abbiamo preso con gli italiani: basta con gli sprechi del passato, tutte le risorse disponibili destinate a sostenere i redditi più bassi, tagliare le tasse e aiutare le famiglie». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni parlando di «alcuni importanti provvedimenti» approvati oggi dal Consiglio dei ministri.