Martedì 26 Settembre 2023, 00:05

Le violazioni commesse dai commercianti sugli scontrini potranno essere “sanate” con lo strumento del ravvedimento operoso. Ma la novità più importante per i piccoli negozi, come bar e ristoranti, è un’altra. Chi si metterà in regola con il Fisco non sarà soggetto alla sanzione accessoria della sospensione della licenza. Una sorta di “norma salva-commercio”, come l’hanno definita fonti del governo, che eviterà il blocco della licenza e quindi la chiusura temporanea, di ben 50 mila attività. Le violazioni che potranno essere sanate sono quelle commesse dai contribuenti nel periodo che va dal primo gennaio dello scorso anno fino al 30 giugno di quest’anno. Il perfezionamento del ravvedimento operoso, che prevede il pagamento delle imposte evase, oltre agli interessi e a una sanzione molto ridotta, dovrà avvenire entro il prossimo 15 dicembre. Ma se la violazione è già stata contestata non si potrà aderire alla sanatoria. La norma ha ricevuto subito il plauso degli esercenti. «Tutti gli interventi volti a semplificare e a sanare il rapporto tra contribuenti e fisco sono i benvenuti», ha fatto sapere Confesercenti. «In questo caso ancora di più», ha aggiunto l’associazione, «visto che la norma prevede sanzioni sproporzionatamente pesanti per transazioni di valore molto modesto o addirittura solo per violazioni di natura formale. Un problema che interessa migliaia di commercianti, ristoratori e artigiani che hanno sbagliato materialmente, ma senza nessuna volontà di evasione».

Dl Energia, dal cdm 1,3 miliardi per le famiglie: contributo extra per la luce, cambia la sanatoria per gli scontrini

Ma la sanatoria degli scontrini è solo una delle misure del decreto da 1,3 miliardi di euro approvato ieri dal consiglio dei ministri su proposta del titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il governo ha deciso di rifinanziare anche il “bonus trasporti” per le famiglie, gli studenti e i lavoratori a basso reddito. Chi dichiara un reddito lordo annuo massimo di 20 mila euro potrà beneficiare ancora del contributo da 60 euro per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale e anche di quello ferroviario nazionale. La parte più consistente del provvedimento resta comunque quella che riguarda l’energia. Il decreto rafforza il contributo per il pagamento delle bollette per i nuclei a basso reddito, puntando soprattutto sulle famiglie più numerose. Chi già oggi beneficia del “bonus sociale”, lo sconto in bolletta per chi ha un Isee fino a 15 mila euro (che sale a 30 mila euro per le famiglie con almeno 4 figli), riceverà un nuovo contributo. L’importo coprirà le spese energetiche di ottobre, novembre e dicembre, ma la cifra che sarà versata alle famiglie a basso reddito non è ancora stata definita. Sarà un successivo provvedimento attuativo a ripartire i 300 milioni messi a disposizione dal governo. Considerando che i beneficiari del bonus sociale sono oltre 4,5 milioni, l’importo medio dell’aiuto dovrebbe essere attorno ai 70 euro, ma sarà più elevato per le famiglie numerose e più basso per le altre. L’obiettivo, ha spiegato Palazzo Chigi, è un taglio delle bollette elettriche del 30 per cento e di quelle del gas del 15%. Va anche detto che il nuovo contributo sostituisce il “bonus riscaldamento”, l’aiuto che il governo aveva deciso di destinare a tutti i consumatori, versandolo nelle bollette elettriche, se il gas avesse superato sui mercati internazionali i 45 euro al Megawattora (ieri è arrivato a 44 euro sulla Borsa olandese del Ttf). Questo bonus, per il quale era stato stanziato un miliardo di euro, è stato cancellato .

LA CONFERMA

Sul fronte delle bollette del gas, invece, è stato confermato anche per l’ultimo trimestre di quest’anno il taglio dell’Iva al 5 per cento e l’azzeramento degli oneri di sistema. Sempre per le famiglie a basso reddito, quelle che hanno un isee massimo di 15 mila euro, arriva il “bonus carburante”. Sarà pagato tramite la carta «Dedicata a te», la carta acquisti distribuita a 1,3 milioni di persone e sulla quale sono stati già caricati 382 euro per l’acquisto di beni di prima necessità. Le modalità e l’ammontare del bonus, spiega il decreto, saranno definite con un successivo decreto interministeriale. I conti tuttavia, sono abbastanza semplici. Il governo ha finanziato il bonus benzina con 100 milioni di euro, che distribuiti tra gli 1,3 milioni di beneficiari della carta acquisti, restituiscono una cifra di poco inferiore a 80 euro. «Il bonus carburante», ha detto il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, «darà ulteriore sollievo a chi è in difficoltà». Tra le altre misure viene anche rifinanziato con 7 milioni di euro, il fondo borse di studio per l’accesso alla formazione superiore.Tra le misure sull’energia il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha fatto inserire una norma di sostegno alle imprese energivore, come le cartiere e le vetrerie. Una norma, ha spiegato il ministro, fortemente voluta per «rendere conforme la normativa vigente al quadro comunitario in termini di sostegno alle imprese energivore, quelle con un consumo di energia elettrica superiore al gigawatt». Domani intanto, arriverà in consiglio dei ministri un nuovo decreto per prorogare alcune scadenze fiscali, a partire dalla norma sulla garanzia per i mutui per i giovani under 36. Ci sarà la proroga per l’assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplici. La legge di bilancio prevedeva il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre (60%) e il restante 40% entro il 30 novembre. La proroga prevede il pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre. Saranno prorogati di 3 mesi anche i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività.