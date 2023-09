Mercoledì 27 Settembre 2023, 06:54 - Ultimo aggiornamento: 06:59

L'economia rallenta. E il governo ne prenderà atto nella Nadef, la nota che aggiornerà il Documento di finanza approvato ad aprile. Ma per confermare il taglio dei contributi per i redditi fino a 35 mila euro ed evitare che da gennaio le buste paga dei dipendenti subiscano una decurtazione, il governo sarebbe intenzionato ad usare ancora la leva del deficit per almeno 8-10 miliardi. I numeri finali si conosceranno solo oggi, perché il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti porterà al tavolo del consiglio dei ministri più ipotesi. Ma alcune certezze ci sono. La prima è che la crescita quest'anno si fermerà sotto l'1 per cento stimato ad aprile, probabilmente allo 0,8 per cento. Il deficit invece, salirà oltre il 5 per cento (verso il 5,3-5,4 per cento probabilmente), anche per tenere conto delle maggiori spese per il Superbonus. Ieri Eurostat ha confermato che per il 2023 i costi extra dell'incentivo alle ristrutturazioni edilizie, potranno essere contabilizzati interamente durante quest'anno. Ma ha anche avvertito che per il 2024 bisognerà attendere una nuova decisione. E se la contabilizzazione dovesse cambiare ancora, il deficit sarà "rispalmato" su tutti gli anni a partire dal 2020.

La parte più rilevante della Nadef comunque, riguarderà le previsioni per il prossimo anno. Sono quelle che determineranno gli spazi di manovra a disposizione del governo per finanziare la prossima legge di Bilancio. Il Pil "tendenziale", ossia la velocità di marcia dell'economia italiana senza interventi del governo, verrà ridotto dall'1,4 per cento previsto nel Def di aprile all'1 per cento. Questo dovrebbe far salire il deficit "tendenziale" dal 3,5 per cento ad un livello leggermente inferiore al 4 per cento. Una delle proposte che arriveranno sul tavolo del consiglio dei ministri di oggi, sarà quella di far salire l'asticella del deficit "programmatico" fino al 4,3 per cento. In questo modo il governo riuscirebbe a recuperare gli 8-10 miliardi di euro che servono per coprire integralmente il taglio del cuneo contributivo. Così il sentiero stretto della prossima manovra si allargherebbe un po', permettendo di archiviare senza particolari sforzi la principale misura economica promessa dal governo.

L'altro numero che finirà sotto la lente degli investitori internazionali è quello del debito pubblico. Il prossimo anno il passivo era previsto in discesa dal 142,1% al 141,4%. Un taglio di soli 7 decimi di punto, ma abbastanza per tranquillizzare i mercati sul percorso discendente intrapreso dal governo. Con il deficit in salita sarà possibile mantenere questo trend? In realtà l'obiettivo sarebbe a portata di mano grazie alla revisione del Pil pubblicata dall'Istat nei giorni scorsi, che ha rivisto al rialzo la crescita degli anni passati. Se il Pil aumenta in valore assoluto, il debito in percentuale del prodotto interno lordo si riduce. Basterà a tranquillizzare i mercati? Ieri lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è salito. Il differenziale ha concluso la seduta sui mercati telematici a 193 punti base rispetto ai 186 dell'avvio. Si tratta del massimo dallo scorso metà marzo. In un clima di tensione per i bond europei, ma con particolare incidenza sui titoli italiani, il rendimento del Btp è balzato al 4,73%, sui livelli di fine 2022.

Nei giorni scorsi la banca d'affari americanaaveva pronosticato uno spread dell'Italia attorno ai 200 punti entro la fine dell'anno. In questo quadro entro il 15 ottobre Palazzo Chigi e Tesoro dovranno trasmettere ail Documento programmatico di Bilancio, l'ossatura in prativa della manovra che sarà poi approvata in consiglio dei ministri nei giorni successivi. Se sarà confermato uno scostamento di una decina di miliardi di deficit, all'appello mancheranno comunque ancora 10-15 miliardi per completare le misure promesse (la manovra complessiva dovrebbe essere di circa 25 miliardi). Il vice ministro dell'Economiaspinge perché il taglio del cuneo sia "rafforzato" con una. C'è poi il pacchetto pensioni con la conferma di Quota 103 e una nuova Opzione donna. Inoltre sul tavolo ci sono un pacchetto famiglia con l'aumento dell'assegno unico a partire dal secondo figlio e un finanziamento aggiuntivo per la sanità. Sul fronte delle coperture arriverà il concordato preventivo biennale per le Partite Iva e l'anticipo della gara del Lotto che potrebbe portare, nel prossimo biennio, fino a un miliardo di euro.