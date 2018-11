Mondadori, perdita di 181 milioni negli ultimi nove mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati negativi per Mondadori, che archivia i primi nove mesi dell'anno con una perdita di 181,5 milioni di euro, in seguito alla rettifica del valore delle attività di Mondadori France sulla quale è in corso una trattativa in esclusiva per la cessione con Reworld Media. Il risultato netto delle attività in continuità rettificato è pari 15,8 milioni di euro, rispetto ai 25,5 milioni del 30 settembre 2017.I ricavi consolidati delle attività in continuità dei primi nove mesi dell'esercizio 2018 si sono attestati a 658,1 milioni di euro, in calo del 6,9% rispetto all'esercizio precedente, «principalmente - evidenzia una nota- per la performance dell'area periodici Italia determinata dalla prosecuzione dei trend negativi dei mercati di riferimento a livello diffusionale e pubblicitario». Se si includono i risultati positivi registrati da Mondadori France nel periodo in esame, i ricavi consolidati sarebbero pari a 884,5 milioni di euro in calo del 7,2% rispetto all'esercizio precedente, mentre il margine operativo lordo si attesterebbe a 78,4 milioni di euro, in crescita dell'1% rispetto al dato dello stesso periodo dell'anno precedente.