Solidarietà digitale, ecco come scaricare ebook di qualità gratis

Ultimo aggiornamento: 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si moltiplicano le iniziative online per portare la lettura (gratis) agli italiani, alle prese con un difficile periodo di quarantena. A cominciare da Mondadori, che mette a disposizione decine di migliaia di titoli. Fino a oggi è disponibile in formato ebook sul sito di Fazi, Wolf Hall , primo capitolo della trilogia dedicata ai Tudor della maestra del romanzo storico inglese, Hilary Mantel. L'autrice, che per questo lavoro ha vinto il Booker Prize, il più prestigioso premio in lingua inglese, e ha bissato il successo con il secondo volume della saga, Anna Bolena, una questione di famiglia, è in libreria (in lingua originale) con il libro conclusivo della trilogia, The Mirror and the Light, in vetta alle classifiche americane e britanniche; Fazi lo pubblicherà anche da noi, il prossimo autunno. Prossima iniziativa, domani, Il manoscritto dello scrittore francese Franck Thilliez, un thriller ad alto tasso di adrenalina, disponibile per tre giorni; e invece lunedì 13, sarà online La manutenzione dei sensi, di Franco Faggiani.LEGGI ANCHE >>> Alice Di Stefano: «Dai libri ai romanzi, con Fazi ora scopro talenti» C'è anche un sito, promosso dal governo, che elenca tutte le iniziative di solidarietà digitale: solidarietadigitale.agid.gov.it , a cui si accede con credenziali SPID, il sistema pubblico di identità digitale, ed è fruibile con la app di Kobo Books. La parte del leone, nell'offerta editoriale, la fa Mondadori , che offre decine di migliaia di ebook a titolo gratuito, oltre all'accesso per tre mesi al nuovo dizionario Devoto-Oli digitale.In casa Adelphi, dopo le prime offerte gratuite, si segnala la nascita di una nuova collana digitale, a prezzo calmierato, Microgrammi, con titoli a 1,99 euro.C'è poi chi, come La nave di Teseo e Baldini+Castoldi, ma anche Minimum Fax e molti altri, sceglie di puntare su una politica di sconti consistenti sulle piattaforme online.Il Saggiatore regala un ebook a chi si iscrive alla sua newsletter; e ogni due giorni mette a disposizione un titolo da scaricare gratuitamente. Particolarmente preziosa l'iniziativa di Gallucci, che mette a disposizione, gratis, una selezione di dieci titoli per ragazzi, anche loro costretti a casa per l'emergenza coronavirus, e di certo più insofferenti degli adulti per le restrizioni in vigore.Iniziative anche dai piccoli editori, come Edizioni All Around, che offre ogni giovedì un ebook da scaricare gratis. Primo titolo, Libretto Bianco. Francesco in cento parole, antologia di citazioni di papa Francesco a cura di Lucia Visca. Anche Nero Press mette a disposizione alcuni suoi titoli. Offerta gratuita anche da Terpress urbana comunicazione, che offre sul proprio sito ( terpress.blogspot.com ) svariati titoli da scaricare: si va da Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde ad alcuni titoli a fumetti. Simili iniziative anche dagli editori Bertoni e Las Vegas. Anche il portale Bookrepublic offre titoli gratuiti; ma l'offerta è limitata ad un solo titolo e termina oggi.Una opportunità da tenere presente, infine, per gli abbonati di Amazon Prime: con l'abbonamento sono inclusi centinaia di ebook, fruibili non solo dal classico Kindle della casa, ma anche su smartphone e tablet, con l'apposita app.