Pescara, rapinatore armato di taglierino assalta la libreria Mondadori

Una nuova rapina si è verificata ieri in centro a Pescara. Obiettivo la libreria Mondadori in via Milano. Un esercizio frequentato, con un supermercato e locali food nelle vicinanze. L’uomo è entrato quando si avvicinava l’ora di chiusura, ha puntato il taglierino che aveva in mano e ha chiesto alla commessa di consegnare tutto il denaro che aveva in cassa. Una volta presi i soldi è riuscito ad allontanarsi rapidamente nelle strade della zona pedonale dirigendosi, almeno secondo le prime indicazioni, in direzione della stazione ferroviaria centrale.

I dipendenti hanno immediatamente chiamato la centrale operativa della questura, che ha inviato sul posto una pattuglia della squadra volante che, coordinata dal dirigente Pierpaolo Varrasso ha effettuato i primi rilievi e ascoltato le testimonianze delle persone presenti.

Secondo le prime indiscrezioni sarebbero stati raccolti degli elementi utili per portare avanti le indagini.

Da capire se il colpo sia connesso ad almeno altre due rapine, tutte di bottino non particolarmente ingente, che si sono verificate nell’ultimo periodo. L’ultima a poca distanza dalla libreria: in corso Vittorio Emanuele, appena qualche giorno fa, nel negozio di abbigliamento Amara. Anche in questo caso una persona armata di taglierino è entrata minacciando il personale e ha portato via l’incasso della giornata che era custodito nella cassa. In precedenza era stata la volta di un negozio che vende cartucce per stampanti lungo viale Marconi. Su tutte e tre le rapine sta indagando la polizia.