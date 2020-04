Misiani (Economia): «No al Mes, useremo fondi Bei e Sure»​

Coronavirus, il viceministro all'Economia Antonio Misiani anticipa a Mattino 5 le linee che l'Italia vuole seguire per sostenere l'economia: «No al Mes - dice Misiani -, useremo fondi Bei e Sure». «Il Mes non lo utilizzeremo però utilizzeremo il programma per la cassa integrazione europea, utilizzeremo i 200 miliardi della Banca europea degli investimenti e le altre possibilità che le istituzioni europee hanno deciso in queste settimane» come l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato, che permette garanzie al 100% attivate con l'ultimo decreto sulla liquidità delle imprese. Così il viceministro all'Economia Antonio Misiani a Mattino 5, ricordando anche l'intervento della Bce che consente di tenere lo spread «sotto controllo».

Ultimo aggiornamento: 17:42

