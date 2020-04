Coronavirus, Palazzo Chigi: «Fake news sul Mes rischiavano di dividere il Paese»

«Non c'è stata alcuna conferenza stampa a reti unificate. Palazzo Chigi non ha mai chiesto che la conferenza stampa venisse trasmessa a reti unificate; e infatti è stata trasmessa solo da alcuni canali tv e solo per una parte e non interamente». Lo precisa l'ufficio stampa di Palazzo Chigi. «Anche questa volta non c'è stata richiesta, da parte della presidenza del Consiglio, di trasmettere un discorso alla nazione a reti unificate. La decisione spetterà - come è sempre stato - sempre e solo ai responsabili delle singole testate».

Coronavirus, a Roma 47 nuovi casi (123 nel Lazio). D'Amato: «Trend contagi in frenata al 2,5%»