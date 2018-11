Manovra, vertice Juncker-Conte-Tria. Di Maio: «Reddito e quota 100 non si toccano»

La manovra italiana e i paletti imposti dalla Ue saranno al centro dell'incontro di questa sera a Bruxelles tra il premeir Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker, con i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis. «La nostra porta resta aperta - ha detto Moscovici - sono convinto che potremo trovare un accordo».

Il governo cerca intanto di difendere l'impianto della manovra targata Lega-M5s. Da un lato, Matteo Salvini smentisce l'ipotesi di un maxi-emendamento e attacca ancora una volta i vertici dell'Ue, mentre l'altro vice premier, Luigi Di Maio, annuncia che «il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni a quota 100» non si toccano.

«Per riuscire a superare le ingiustizie della legge Fornero abbiamo iniziato da quota 100, ma l'obiettivo è arrivare a 'quota 41'» di contributi per arrivare alla pensione: «Oggi ci sono i soldi per iniziare da qui, ma un po' alla volta ci arriveremo» a quota 41 «perché l'obiettivo è superare completamente» la legge Fornero, legando la pensione solo agli anni di contributi, ha aggiunto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico.

Il leader pentastellato ha poi precisato che i rapporti con Salvini vanno a gonfie vele. «Ci fidiamo ciecamente l'uno dell'altro, lavoriamo fianco a fianco: poi c'è sempre questo racconto che lui fa le cose per fregare me e io per parare le sue fregature. Ma non è cosi. Ci sentiamo dieci volte al giorno, non ho motivo di dubitare di lui», ha sottolineato Di Maio.

Arriva intanto l'ennesimo affondo di Salvini contro l'Ue. Il ministro degli Interni è tornato ad attaccare i vertici dell'Ue proprio nel giorno in cui il premier vola a Bruxelles per cenare con il presidente della Commissione Jean Claude Juncker per cercare di riaprire il dialogo fra Unione e governo italiano dopo la bocciatura ufficiale europea della manovra.

«Le ultime cinque manovre del Pd - ha scritto su Twitter il leader della Lega - hanno aumentato il debito pubblico di 300 miliardi di euro e la disoccupazione è esplosa. Io voglio che gli italiani tornino a vivere, smontando la legge Fornero e riducendo le tasse. Perché l'Europa me lo vuole impedire?».

«Tutto è migliorabile, però i punti fondamentali della manovra, dal reddito alla modifica della legge Fornero, non si toccano», ha aggiunto Salvini.

