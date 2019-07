Garanzia Giovani, dal 2015 oltre settecentomila under 29 hanno ottenuto un contratto

Più della metà dei ragazzi che hanno fatto uno stage con il progetto "Garanzia giovani" ha trovato un lavoro, un terzo a tempo indeterminato. è questo il bilancio fatto oggi dal presidente dell'Anpal, Domenico Parisi, del programma finanziato con i fondi europei e destinato ai giovani under 29. Dal 2015 anno in cui è stato varato al 30 settembre 2018, il piano ha regiostrato sull'apposita piattaforma oltre un milione e 390.000 persone, di queste un milione e 76.000 sono state prese in carico. Sono state oltre settecentoventimila (il 58%) poi i ragazzi che attraverso Granzia Giovani hanno avuto un primo inserimento nel mercato del lavoro, come stage, tirocinio, apprendistato. Il 34,5% della platea ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato.

Dopo lo stanziamento iniziale di 1,5 miliardi di euro, Garanzia Giovani nel 2017 è stata rifinanziata per circa un altro miliardo. A queste risorse si aggiungono quelle del Fse (Fondo sociale europeo) e i fondi nazionali, cosicchè la dotazione complessiva è arrivata, tra prima e seconda fase, a 2,8 miliardi. A fronte di queste risorse

aggiuntive, l'Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) ha esteso l'orizzonte temporale di intervento a tutto il 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA