Non è l'arena, stasera in tv su La7: vitalizi, Anpal, Navigator e caso Grillo. Ecco gli ospiti della puntata

L'abolizione dei vitalizi della politica torna ad essere protagonista del salotto di Giletti. Stasera in tv a Non è l'Arena il programma in onda su La7 in prima serata tanti ospiti, rivelazioni ed inchieste. In primo piano, il caso Formigoni: il Consiglio di garanzia del Senato ha difatti confermato la restituzione del vitalizio all'ex governato della Lombardia Roberto Formigoni, nonostante la sua condanna definitiva per corruzione. Questo caso aprirà la strada agli altri ex senatori condannati? E poi quale sarà la decisione sugli oltre 700 ex senatori che si sono opposti al taglio dei loro vitalizi determinato dal ricalcolo contributivo del 2018? Queste le domande a cui si cercano risposte e lo si farà con: Maurizio Paniz, Peter Gomez, Vauro e Felice Besostri.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Non è l'arena, si torna a parlare delle bufere nella... IL CASO Ciro Grillo, accuse più gravi per alcuni indagati.... IN DIRETTA Massimo Giletti, malore in diretta a Non è l'Arena:... POLITICA Beppe Grillo difende il figlio accusato di stupro: «Non ha... ITALIA Ciro Grillo, le foto social del figlio di Beppe Grillo

Anpal e il Caso Grillo

Altro tema caldo, per il talk show di Giletti stasera, sarà il commissariamento dell'Anpal e il sollevamento dell'incarico del suo presidente, Domenico Parisi. Cosa succederà a Navigator e reddito di cittadinanza? Parteciperanno al dibattito Luciano Capone, Tonia Cartolano, Peter Gomez e Roberto Perotti. Nuovi aggiornamenti sul caso Grillo. Continua il viaggio nel mondo della sessualità dei giovani d'oggi. Nuovi elementi poi emergono dalle chat tra i ragazzi - accusati di violenza sessuale - e i loro amici scritte immediatamente dopo la notte incriminata. In studio Luca Telese, Pietro Senaldi, Andrea Catizone, Stefania Andreoli, Eva Dal Canto, Piper Cusmano e Annalisa Cereghino.

Focus sull'omicidio di Diabolik

E poi un focus, a quasi 2 anni dall'omicidio, su Fabrizio Piscitelli alias "Diabolik", il capo ultrà ucciso il 7 Agosto 2019 a Parco degli Acquedotti. La domanda: Perchè è stato eliminato? Quali equilibri criminali aveva minacciato? E soprattutto: cosa sta succedendo oggi nel mondo della malavita romana? Immagini e filmati commentati in diretta da Francesca Fagnani e Daniele Piervincenzi. La puntata sarà come di consueto visibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale la7.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA