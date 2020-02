Anpal, assunti i precari: contratto stabile per oltre 500 lavoratori

"Dopo oltre 20 anni grazie all'impegno del Ministero del Lavoro, del management di Anpal Servizi e delle parti sociali si chiude la vicenda dei precari. Per oltre 500 operatori del mercato del lavoro che operano in tutta Italia ci sarà un contratto stabile".



Lo afferma il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo sull'accordo per la stabilizzazione del personale precario di Anpal Servizi SpA, società che si occupa della realizzazione delle politiche attive del lavoro e del sostegno a fasce particolarmente svantaggiate, oltre che della ricollocazione dei disoccupati in Naspi.



Ieri al termine di una trattativa lunga e complessa è stata raggiunta l'ipotesi di accordo tra Cgil, Cisl, Uil e Anpal servizi Spa per la stabilizzazione dei precari storici, che sarà sottoposta lunedì prossimo 17 febbraio in assemblea al voto dei lavoratori.

