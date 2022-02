ERG cede impianto termoelettrico di Priolo Gargallo ad Enel

(Teleborsa) - ERG ha firmato oggi, attraverso la propria controllata ERG Power Generation, un accordo con Enel Produzione per la cessione dell'intero capitale di ERG Power a cui fa capo la centrale cogenerativa Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) a basso impatto ambientale e ad alta efficienza, alimentata a gas naturale presso Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Con una potenza installata pari a 480 MW, la produzione media annua si attesta a circa 2,4 TWh.

Il corrispettivo in termini di Enterprise Value, alla data del 31.12.2021, è pari a 188 milioni di euro e sarà oggetto di aggiustamento prezzo al closing che includerà, tra gli altri, un meccanismo di décalage mensile coerente con i flussi di cassa attesi del business plan e la valorizzazione alla data del closing del mark to market di alcuni derivati di copertura inclusi nel perimetro e relativi a parte dell'energia prodotta in futuro dagli impianti di ERG Power.

Il funzionamento della centrale è garantito da 144 persone, incluse nel perimetro, tra cui tecnici altamente specializzati nella gestione operativa degli impianti, esperti di energy management e staff dedicate. Per queste risorse, grazie ad una proficua collaborazione con le componenti sindacali e la seria disponibilità del compratore, la società ha raggiunto un accordo innovativo per il settore elettrico che garantisce importanti tutele per i lavoratori ERG facenti parte della società ceduta.

Il closing, subordinato all'approvazione delle competenti Autorità Antitrust ed al positivo completamento della procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è previsto entro il terzo trimestre 2022.

Paolo Merli, Amministratore Delegato di ERG ha commentato: "Siamo soddisfatti dell'accordo con Enel, gruppo energetico leader a livello globale con un solido posizionamento industriale in Italia, perché offre le migliori garanzie di integrazione del personale e di valorizzazione dell'asset. Con questa operazione ERG completa la propria trasformazione in un modello di business puro ‘wind & solar' e prosegue nel percorso di decarbonizzazione previsto dal piano ESG. Le risorse finanziarie provenienti dalle dismissioni di Hydro e CCGT daranno nuovo impulso alla crescita del Gruppo".

Nell'operazione Rothschild & Co. e Mediobanca hanno svolto congiuntamente il ruolo di advisor finanziario. Lo studio DLA Piper il ruolo di advisor legale, Ernst & Young il ruolo di advisor accounting and tax, Arup il ruolo di technical advisor e Ref-e il ruolo di advisor di mercato.