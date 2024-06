Domenica 9 Giugno 2024, 06:30

Ci sono due termini coniati per descrivere i tempi in cui viviamo. Sono policrisi e permacrisi. Più emergenze convivono contemporaneamente e, alla fine, l’emergenza perenne è diventata la nuova normalità. Roberto Cingolani è un fisico, ha diretto l’Istituto italiano di tecnologia, e continua a definirsi anche uno scienziato. Ma nella sua seconda vita di ministro e manager pubblico, è diventato probabilmente uno dei principali testimoni di quest’epoca di permacrisi. Ha guidato il dicastero della Transizione ecologica quando con lo scoppio della guerra in Ucraina è arrivata la crisi energetica con l’impennata dei prezzi del gas. Ora da amministratore delegato di Leonardo, gruppo hi tech italiano della difesa, deve confrontarsi con un mondo in fiamme e la guerra alle porte dell’Europa. La domanda dunque è quasi d’obbligo. Quanto conta in un contesto geopolitico come quello attuale, avere in casa un colosso della difesa come Leonardo? «Sul pianeta», spiega Cingolani ospitato dal Messaggero in un forum sul futuro della Difesa europea e su quello di Leonardo, «possiamo contare quasi 60 conflitti. Una situazione che l’umanità ha vissuto solo nel 1945, alla fine del secondo conflitto mondiale. Se a quasi 80 anni di distanza dalla seconda guerra mondiale ci ritroviamo ad avere una situazione di tensione globale paragonabile, vuole dire che non abbiamo capito molto, come umanità. Non abbiamo colto le lezioni della storia. E se dobbiamo prendere atto che l’homo sapiens è per sua natura aggressivo e violento, ci sarà sempre un invasore, allora a quel punto è chiaro che la pace vada difesa. E per difendere la pace è necessario che difesa e sicurezza nazionale siano curate. In questo direi che Leonardo ha un ruolo strategico».

Oggi gli elettori europei sono chiamati alle urne. Qualunque sia la maggioranza che uscirà, è chiaro che uno dei temi cruciali per la prossima Commissione e per il prossimo Parlamento europeo, sarà la difesa. La difesa comune è un’utopia o una prospettiva reale?

«È un argomento estremamente complesso. E bisogna essere molto realisti e molto pragmatici. Ci sono 27 Stati e ognuno ha una sua tradizione, una sua storia, una sua sovranità e anche una sua politica di sicurezza nazionale. Non si possono cancellare in un attimo in virtù di un nuovo ordine continentale. Nello stesso tempo anche gli Stati più forti, la Germania, la Francia, la stessa Italia, non possono competere con dei continenti come gli Stati Uniti o la Cina e contribuire più efficacemente all’Alleanza Atlantica. Per questo dobbiamo cominciare a costruire degli accordi che consentano, almeno in certi settori strategici, come lo spazio, la difesa, ma anche l'energia, di fare delle alleanze in cui l'unione fa la forza. Una strategia comune che renda il continente più solido può essere una buona strada».

L’ASSE EUROPEO

Le aziende intanto si portano avanti con accordi, joint venture, consorzi. Ma l’ultima parola spetta agli Stati?

«Sullo spazio europeo della difesa la Commissione ha stanziato una piccola cifra per iniziare a esplorarlo. Credo però che ci vorrà del tempo. Ma possiamo comunque cominciare a fare i ragionamenti che ci servono».

C’è un dibattito ancora aperto sulla necessità di un Commissario europeo per la Difesa. L’Italia potrebbe ambire a questo ruolo?

«Ho vissuto e lavorato ovunque nel mondo, mi interessa poco la nazionalità. Basta che sia una persona capace. Il punto però, è che ancora non esiste una difesa europea. Il Commissario potrebbe aiutare con la sua visione a stendere un master-plan, farsi architetto di un cantiere ancora in corso d’opera. È una buona notizia che l’Europa abbia preso coscienza di questa necessità».

Tra le prime 10 aziende nel settore difesa al mondo non ce ne sono di europee. Qual è il salto richiesto all’industria del Vecchio Continente per essere competitiva con le altre potenze?

«In questo mondo le dimensioni contano. Gli Stati Uniti investono in Difesa una percentuale colossale del Pil. La spesa in forniture, il cosiddetto “procurement” è stata più del doppio di quella europea. Nel 2023 l’America ha distribuito i suoi 250 miliardi di dollari su una dozzina di piattaforme, aerei, carri armati, rendendole molto competitive, forse le migliori al mondo. L’Europa ha investito la metà e distribuito le risorse su una trentina di piattaforme, perché ogni Paese ha il suo carro armato o il suo aereo. Inoltre gli americani difendono le aziende nazionali con un protezionismo molto forte. Hanno fondi istituzionali garantiti, è più facile fare ricerca e sviluppo su prodotti innovativi».

È una lotta impari?

«In Europa abbiamo un mercato frammentato. Nessuna azienda nazionale, anche se di grandi dimensioni, può competere da sola con i giganti americani o cinesi».

È realistico allora che in Europa si vada verso grandi aggregazioni di industrie della Difesa?

«Non è facile. Ognuno di questi gruppi deve dare conto agli investitori. E a loro forse non basta dire che devono diluirsi nel capitale in nome di un grande colosso europeo. Ma si può procedere a delle razionalizzazioni per mettere degli asset in comune, se mai si trovasse la chimica giusta».

Procedere per fasi, magari partendo da un asse con Francia e Germania sarebbe possibile?

«È un percorso avviato. Abbiamo per esempio una space alliance con la Francia. Abbiamo il consorzio Gcap con il Regno Unito per il caccia di sesta generazione. Su molti fronti abbiamo delle joint venture e delle iniziative congiunte. Ma ripeto, la sostenibilità di queste iniziative dipende per metà dalla sostenibilità delle sinergie tecnologiche e per metà dalla sostenibilità politico-istituzionale».

LE ALLEANZE

Quando vedremo il carrarmato Mgcs e l’aereo del futuro Gcap, si può anticipare rispetto al 2035?

«È una sfida tecnologica enorme. Il dimostratore dell’aereo dovrebbe arrivare tra il 2025 e il 2027. Ma non credo che avremo il Gcap che vola con tutti i suoi droni. Ci vorrà più tempo».

In questi giorni si è tornato a parlare di un’acquisizione di Iveco Defence Veichles da parte di Leonardo?

«È uno scenario prematuro. Attendiamo, come ho detto, di capire come la prossima Commissione europea intende muoversi verso i progetti di difesa comune, con quali piattaforme. Dobbiamo capire se ci sono opportunità di consolidare il settore in ottica comunitaria. Per un’azienda come Leonardo, dove l’export costituisce una parte dominante del fatturato, è una direzione obbligata. Guardiamo al caso Airbus, che opera prevalentemente nel settore civile. Quando l’Europa ha puntato su grandi aggregazioni, è diventata la prima azienda al mondo».

In attesa di capire se mai potrà nascere un “Airbus della Difesa” in Europa, in Italia in passato si è pensato a un grande colosso Leonardo-Fincantieri?

«Fincantieri ha una parte civile molto importante, che non ci starebbe. Il grande colosso si potrebbe pensare solo sulla parte militare. Ma onestamente non lo credo possibile».

Intanto però gli avete ceduto degli asset?

«Loro fanno cose che galleggiano, noi cose che volano, aveva senso per noi abbandonare un sottosettore dell’acqua, che è il loro core-business. Mentre sull’elettronica stiamo stringendo delle alleanze commerciali molto forti».

Nel vostro piano industriale c’è il potenziamento del business tradizionale, aerei, elicotteri elettronica, con nuovi prodotti, e il rilancio di Spazio e Cibersecurity in vista delle sfide future. Ma la rotta della crescita sembra segnata anche dalle aggregazioni.

«L’idea è presentare una Leonardo molto più internazionale e che sviluppi un sistema di difesa interoperabile grazie all’Ia, spazio-mare-cielo-terra. Inoltre in alcuni casi delle acquisizioni di Pmi tecnologiche possono accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti. Pensiamo al settore dei droni, dello spazio e della cybersecurity. Nello stesso tempo stiamo valutando delle joint venture: guardiamo i prodotti e i mercati di crescita potenziali. Come detto serve anche il via libera delle istituzioni».

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Quanto pesa nel vostro piano l’intelligenza artificiale?

«Moltissimo. Immaginate di avere uno spazio in cui il satellite parla con le piattaforme, cioé l’aereo o il carrarmato. Queste si scambiano dei segnali in tempo reale e analizzano le traiettorie delle minacce o uno scenario complesso da difendere. E questi dati devono essere innanzitutto cybersicuri. Si tratta di una massa di dati enormi che viene analizzata da un supercomputer che deve stabilire in tempo reale se la minaccia in arrivo può essere intercettata e neutralizzata da uno dei nostri mezzi. Questa è l’interoperabilità: questi oggetti operano parlandosi in maniera sicura e l’Ia serve a interpretare quello che dicono. Chi può difendere pirma e più efficacemente, tra mare terra e cielo, viene acceso. Ma vorrei far notare una circostanza che a molti sfugge».

Quale?

«Il costo di questo tipo di difesa è altissimo. Pensate al recente attacco notturno in Iran: 200-300 droni neutralizzati dallo Sky Dome israeliano. Il costo credo che fosse 1 a 10. Difendere è costato ben più che attaccare. Oggi basta un telefono cellulare collegato ad un satellite e guidato da un giovane un po’ esperto può guidare un drone capace di distruggere un carrarmato del valore di qualche decina di milioni di euro».

Anche sull’Intelligenza artificiale, proprio in chiave di difesa, servirebbe un asse europeo?

«In alcuni domini, sanità o finanza, o difesa, credo che in futuro delle piattaforme Ia con dei pilastri comuni possono essere utili. Sugli algoritmi, ognuno si fa il suo, e vince quello migliore. Però sull’infrastruttura effettivamente si potrebbe fare una condivisione. La capacità computazionale pro-capite oggi un po’ equivale a dire quanti carri armati hai».

L’IA è la sfida del futuro per tutte le aziende. Intato però, non si trovano le professionalità?

«I laureati Stem sono 40mila l’anno e sono pochi rispetto al reale bisogno, ma non siamo soli. È un problema di tutta l’Europa e la soluzione non può essere quella di rubarceli tra Paesi europei. Abbiamo il dovere di fare una politica Stem più avanzata, più attrattiva, tra carriera e meccanismi di reclutamento. Non è solo un problema salariale, ma di prospettive. Ho fatto lo scienziato tutta la vita e i tanti giovani che ho avuto vivevano di passione. Ma il work life balance lo devi garantire».

Leonardo in Italia ha sviluppato un supercomputer chenell’aerospazio è tra i primi al mondo. Ma riusciremo a tenere la competizione dei grandi giganti americani con capacità di investimento enorme?

«Gli ingredienti di un paese data centrico sono la memoria e la capacità di calcolo, che devono essere messe in grado di parlare tra di loro con un’interfaccia molto veloce. Poi c’è la rete di trasmissione, il 5G, che noi abbiamo perso. E ancora c’è la cybersicurezza e il capitale umano che fa gli algoritmi. Sul Cloud gli americani hanno oltre il 50% del mercato. Sui supercomputer la partita sulla produzione dei chip è tra Cina e Stati Uniti. Sulla cybersecurity, invece, al momento tutti ci sforziamo, ma ognuno si fa la sua: non c’è una cybersecurity globale. È stato perso un bel po’ di terreno. Bisogna capire se si riesce a rilanciare soprattutto l’elettronica, l’hardware, i chip a livello europeo. Trovo però fondamentale concepire un Cloud governativo, che possa proteggere e garantire i dati importanti: quelli della sanità, della difesa e quelli finanziari. Se non riesci a farlo a livello nazionale, figurati a livello europeo. Però se vuoi fare uno Spazio della difesa europeo, almeno i dati devono essere su un cloud sicuro ed europeo».

Un’ultima domanda. Di recente è stato chiesto al ministro della Difesa Guido Crosetto se l’Italia sarebbe pronta oggi se fosse malauguratamente coinvolta in un conflitto. Lui ha risposto: «No». È d’accordo?

«Il ministro Crosetto ha parlato da professionista esperto del settore. Ha precisato che l'Europa è stata per decenni un'oasi di pace. Questo ha significato sviluppare una difesa che fosse soprattutto peace-keeping, più che una difesa da tempi di guerra. Ha perfettamente ragione. Se dovessero tornare quei tempi, e speriamo non sia così, l'industria nazionale dovrebbe essere in grado di convertirsi rapidamente. Essere pronti a qualsiasi scenario è fondamentale. In pochissimi lo sono, non è un problema italiano».