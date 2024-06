Domenica 9 Giugno 2024, 07:12

Otto pesci ogni dieci che mangiamo in Italia arrivano dall’estero. E sicuramente uno dei due è di allevamento. Lo scorso anno per la prima volta la quantità proveniente dall’acquacoltura ha superato il pescato. Lo certifica la Fao nel rapporto Sofia, appena pubblicato. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'alimentazione e l'agricoltura, la produzione mondiale della pesca e dell'acquacoltura ha raggiunto il picco di 223,2 milioni di tonnellate, pari a un incremento del 4,4% rispetto a due anni prima.

Nello specifico, sono stati prodotti 185,4 milioni di tonnellate di animali acquatici e 37,8 milioni di tonnellate di alghe. Le 94,4 milioni di tonnellate di pesci allevati sono quindi pari al 51% della produzione complessiva. I 10 Paesi leader del settore sono Cina, Indonesia, India, Vietnam, Bangladesh, Filippine, Repubblica di Corea, Norvegia, Egitto e Cile. In Europa l’Italia è tra i più attivi. «Negli allevamenti - precisa Andrea Fabris, direttore dell’Api, l’associazione dei piscicoltori di Confagricoltura – lo scorso anno abbiamo prodotto 54.500 tonnellate. Tre le specie più richieste: trote (30 mila tonnellate), orate (10.750) e spigole (6.300). Per la trota siamo tra i leader europei, tanto da essere esportatori.

LE VARIETÀ

Siamo, invece, costretti a importare orate e spigole, perché a fronte di un consumo di quasi 80 mila tonnellate ne produciamo appena il 20%». Primi in Europa e secondi al mondo per produzione di caviale da acquacoltura. «Delle 65 tonnellate prodotte – afferma Fabris – ne esportiamo più dell’80% e sono in crescita sia la produzione che l’export». Il punto di forza è l’ampia varietà di specie di storione allevate in Italia, ben nove, a partire da quelle più apprezzate, come il delicato Beluga o il più forte e sodo Osetra. «Siamo ben messi – aggiunge il direttore di Api – nella produzione di uova ed embrioni di trote, salmoni di fonte, di novellame di spigole e orate. Infatti siamo tra i maggiori fornitori di Paesi del Nord Africa, come Tunisia e Algeria». Attività, quest’ultima, coerente con gli obiettivi della Fao, che nel Rapporto Sofia denuncia il mancato sfruttamento nel continente africano delle potenzialità dell’acquacoltura e sollecita il trasferimento di tecnologie.

«La Fao - afferma il direttore generale Qu Dongyu - è promotrice della cosiddetta ‘Trasformazione blu’, che consentirà di rispondere a tutti i requisiti di migliore produzione, nutrizione e ambiente per garantire una vita migliore per tutti, senza lasciare indietro nessuno».

L’Italia ha tutte le potenzialità per far crescere il settore, che già oggi vale nel fresco 300 milioni di euro, e con l’avannotteria e il caviale raggiunge i 400 milioni di prodotto vendibile, su circa 800 impianti prevalentemente piccoli e micro. Gli addetti diretti sono 5.500, più altri dodicimila circa nell’indotto (mangimi, trasformazione, conservazione).

L’ACCELERAZIONE

Intanto, venerdì è arrivata la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Masaf sui contratti di filiera della pesca e l’avvio nelle Regioni (Friuli e Veneto, le prime) delle pratiche relative ai programmi europei di sviluppo dell’acquacoltura. «Ma la migliore notizia – comunica Pier Antonio Salvador, presidente di Api – è una certezza che ci è giunta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: l'acquacoltura, in quanto attività produttiva, è esclusa dall'ambito applicativo della Direttiva dell’Ue Bolkestein, chiarendo in modo inappellabile la natura e la disciplina delle concessioni delle aziende di maricoltura. Questa precisazione elimina la penalizzazione per la produzione ittica nazionale, che negli oltre 8 mila chilometri di coste vede attualmente attive solamente 20 concessioni off-shore».

Insomma, le concessioni riguardano attività produttive, come se fossero agricole, e non ricreative o di servizio, come quelle su cui interviene la Direttiva Bolkestein. «Riducendo adesso la burocrazia – spiega Fabris – si potrebbe rilanciare un settore che ha standard qualitativi molto alti e rappresenta un’attività sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico».