Domenica 9 Giugno 2024, 05:25

Lufthansa prova l’ultima carta per non far naufragare il matrimonio con Ita. Lo fa inviando a Bruxelles un documento dove concede ulteriori garanzie sulle rotte verso gli Usa e il Canada. Un ventaglio di proposte - dal congelamento dell’alleanza con la compagnia italiana sulle tratte americane, a nuove e più ampie garanzie per evitare possibili aumenti dei prezzi ai danni dei consumatori sui voli di lungo raggio.

Un aggiornamento, inviato nel week end, per strappare in extremis l’ok della Commissione. In queste ore infatti i rumors sulla probabile bocciatura della fusione sono diventati assordanti. Tanto che a Bruxelles, secondo chi soffia sul fuoco, si aspetta solo l'esito delle elezioni per annunciare ufficialmente lo stop. A mettersi di traverso, dopo mesi di trattative estenuanti, è la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue e responsabile della direzione per la concorrenza, Margrethe Vestager. E’ lei che ha in mano le sorti dell’alleanza. Da tempo sostiene che Lufthansa insieme alla compagnia di bandiera nata dalle cenere di ex Alitalia avrà, qualora la fusione fosse autorizzata, una posizione dominante nei voli intercontinentali tra Italia, Usa e Canada dove Lufthansa e alleati (United Airlines e Air Canada) sono già forti. Una posizione considerata priva di logica e mai condivisa a Roma e Berlino che hanno comunque cercato di collaborare con alcuni correttivi. Anche perché gli accordi con United e Air Canada sono precedenti all’operazione ora sul tavolo di Bruxelles ed è quindi complesso ridiscutere con soggetti extra europei di una questione cos’ complessa.

IL NODO

Dietro all’ostilità della Vestager ci sarebbe proprio Emmanuel Macron, Il presidente francese, che con la politica danese condivide le posizioni liberaldemocratiche nell'Unione europea, è preoccupato per le conseguenze su Air France, il vettore nazionale che sarebbe scalzato dalla posizione di leadership nel Vecchio Continente proprio a vantaggio degli odiati tedeschi. E che da sempre sogna un matrimonio con Ita.

ACCELERAZIONE

Sta di fatto che nelle ultime ore, nel pieno delle elezioni che cambieranno gli equilibri a Bruxelles, circola la voce che l’apertura auspicata sia ancora un miraggio. La data ufficiale della decisione dell'Antitrust resta comunque il 4 luglio, ma da Francoforte non si fanno troppe illusioni. E stimano che il margine di successo sia fermo al 50%. Non a caso voci critiche sono arrivate anche da parte del governo italiano. «Penso che sulla vicenda Ita-Lufthansa - ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - ogni singolo italiano, di destra e di sinistra, abbia perfettamente capito che quello che ha fatto il governo è la cosa giusta. Questa è una grande operazione di interesse dell'Italia e dell'Europa. Vediamo come va a finire». Più duro il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini ha rincarato la dose: «Se fosse vero che Bruxelles sta aspettando il giorno dopo le elezioni per bocciare le nozze Ita-Lufthansa mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro in Italia e fare un favore ai francesi, sarebbe gravissimo».

Di certo Ita da sola, nonostante i conti in ordine, non può andare avanti a lungo. Serve un partner industriale e una strategia di ampio respiro per far fronte alla concorrenza asiatica e dei vettori americani.