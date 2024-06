Anche per il 2024 i lavoratori dipendenti possono beneficiare dei fringe benefit. Ma per quest’anno è stato introdotto un doppio limite di non imponibilità fiscale e previdenziale. Ai dipendenti con figli fiscalmente a carico spetta un plafond esente su base annua di 2.000 euro, mentre, in assenza di figli, i dipendenti accedono al limite annuo di 1.000 euro.

