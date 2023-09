Dl Energia, dal cdm 1,3 miliardi per le famiglie: contributo extra per la luce, cambia la sanatoria per gli scontrini

Si è concluso dopo nemmeno un'ora il consiglio dei ministri con all'ordine del giorno, tra l'altro, un decreto legge con misure in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Il governo vara misure per circa 1,3 miliardi di euro per le famiglie. A quanto si apprende da fonti dell'esecutivo, a tanto ammontano le misure varate dal Consiglio dei ministri, fra cui c'è la proroga e il rafforzamento delle misure contro il caro bollette e caro energia per le famiglie, e il sostegno alle famiglie per i trasporti. La social card 'Dedicata a te' viene estesa per acquistare carburante e arriva il rifinanziamento del bonus Trasporto pubblico locale.

La sanatoria per gli scontrini

Il consiglio dei ministri ha approvato una norma 'salva-commercio' che «scongiurata la chiusura di oltre 50 mila piccoli esercizi commerciali».

Meloni: dopo un anno l'italia più credibile e ascoltata

«Il 25 settembre di un anno fa dagli italiani arrivava una indicazione chiara: un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Abbiamo dato il massimo per raggiungere la vittoria, consapevoli che quella non sarebbe stata un punto d'arrivo ma un punto di partenza. A distanza di un anno non mi sento di fare ancora bilanci, quello spetta ai cittadini. Ma una cosa la posso dire: avevo promesso di consegnare un'Italia migliore di come l'avevo ricevuta e posso affermare che oggi la nostra Nazione è più credibile, stabile e ascoltata». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, a un anno dalle elezioni.

Salvini: sanatoria piccole cartelle vantaggio per lo stato

«Siamo in totale sintonia con l'intero governo». Lo dice il ministro dei Trasporti Matteo Salvini parlando di manovra economica. «Con il ministro Giorgetti mi sono sentito mezz'ora fa - aggiunge - e l'obiettivo è aumentare stipendi e pensioni». «Per quanto riguarda sia l'edilizia con piccole irregolarità che possono essere sanate portando tanti soldi nei comuni, che le cartelle esattoriali di piccola entità, non i grandi evasori e quelli totali, ma i piccoli risparmiatori, ne parleremo con il ministro dell'Economia, ma secondo me è un vantaggio per lo Stato che incassa e per milioni di cittadini che potranno essere più tranquilli».