Bollette, contributo extra per la luce: cresce con il numero dei figli. Scontrini e bonus mutui, ecco il dl Energia

Cambia la sanatoria sugli scontrini e salta la proroga per mettersi in regola sulle cripto-attività. È quanto prevede una nuova bozza del decreto energia atteso oggi all'esame del consiglio dei ministri. Il testo conta solo 8 articoli, rispetto ai 12 della bozza circolata nei giorni scorsi. La bozza contiene anche un nuovo articolo (ancora sottoposto a verifica) per la riforma delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica e uno con disposizioni relative alle spese indifferibili.