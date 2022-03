Martedì 29 Marzo 2022, 11:14

Rossetti e boxer. Sono i due indicatori per capire se stiamo entrando in recessione oppure no. Domande che i risparmiatori si fanno dopo la guerra scoppiata in Ucraina.

L'intimo maschile è stato citato dall'ex capo della Federal Reserve Alan Greenspan come indicatore economico chiave. Le vendite d boxer e mutande maschili sono, di solito, stabili. Se si abbassa l'indice delle vendite dell'intimo maschile cosa vuol dire? Ecco la teoria di Greenspan: le vendite americane di biancheria intima maschile sono scese significativamente dal 2007 al 2009, durante la Grande Recessione, ma hanno guadagnato di nuovo terreno nel 2010 quando l'economia si è ripresa.

Quello dell'intimo è uno dei tanti indicatori economici attraverso i quali gli analisti cercano di capire gli andamenti dell'economia e come si spostano i flussi di denaro. L'intento è prevedere crisi, boom e crolli.



«Una volta mi disse che... l'indumento più privato sono le mutande maschili, perché nessuno le vede tranne le persone nello spogliatoio, e allora chi se ne frega», disse anni fa il corrispondente di NPR Robert Krulwich di Greenspan riportato dalla Cnn. Quelle vendite sono di solito stabili, «così in quelle poche occasioni in cui si abbassa, significa che gli uomini si sentono talmente preoccupati che stanno decidendo di non sostituire le mutande».

E il rossetto?



C'è un lipstick index. Anzi, è pure piuttosto famoso. Il presidente della Estee Lauder, Leonard Lauder, ha creato l'indice dei rossetti durante la crisi economica post 11 settembre. Ha notato che l'acquisto di cosmetici, i rossetti in particolare, tendono ad essere inversamente correlati all'economia perché le donne sostituiscono gli acquisti più costosi con altri oggetti gratificanti. Nell'autunno 2001, le vendite del rossetto negli Stati Uniti sono aumentate dell'11%. E durante la Grande Depressione, le vendite di cosmetici sono aumentate complessivamente del 25%.

Ma la teoria non sempre regge. Il gruppo di ricerca Kline & Company ha scoperto che mentre le vendite di rossetti aumentano durante i periodi di difficoltà economica, guadagnano anche durante i periodi di boom.



Le ipotesi correlate abbondano, comunque. Nel 2020, al culmine della crisi economica di Covid, l'amministratore delegato di Estee Lauder, Fabrizio Freda, disse che l'indice dei rossetti era stato sostituito da un altro indice: la skin care, in particolare: l'indice dell'idratazione della pelle. Vuoi non approfittare del lockdown e dello smart working per applicare una bella maschera per il viso?

I siti di incontri

I siti di incontri come Match aumentano il traffico durante i periodi di insolamento forzato (come il lockdown da coronavirus) o durante i periodi di disoccupazione. L'azienda ha riportato i suoi più forti guadagni del quarto trimestre in sette anni durante la Grande Recessione del 2009 post Lehman. Nel 2020, mentre il Covid imperversava, il prezzo delle azioni è salito del 141% tra marzo 2020 e marzo 2021. Se durante il lockdown sono aumentati gli incontri online e se questo si configura come una possibile spia della crisi, sappiate che stanno risalendo molto le interazioni online su Bumble (concorrente americano di Match). Bumble ha riportato guadagni del quarto trimestre più forti del previsto questo mese e ha ricevuto un aggiornamento dagli analisti, portando le azioni a salire del 22%.

