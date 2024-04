Sabato 20 Aprile 2024, 00:19

Via libera dall'assemblea della Caltagirone Editore al bilancio 2023, chiuso con profitti più che raddoppiati, al dividendo pari a 0,04 euro per azione e al rinnovo del consiglio di amministrazione.

L'assemblea, riunita ieri sotto la presidenza di Azzurra Caltagirone e svolta con il meccanismo del rappresentante designato, ha dunque approvato i conti dell’anno scorso archiviati con un utile per 16,2 milioni (rispetto ai 7 milioni di profitti del 2022), un margine operativo lordo cresciuto a 5,6 milioni (contro i 4,4 milioni dell’anno precedente) e ricavi a 116,5 milioni (rispetto ai 118 milioni del 2022). In particolare, la raccolta pubblicitaria del Gruppo è cresciuta del 3,5% rispetto al 2022, grazie soprattutto alla buona performance della raccolta su internet che, considerando anche la pubblicità effettuata per conto terzi, ha registrato un incremento del 15,9% e rappresenta oggi il 31% del fatturato pubblicitario complessivo. A dicembre 2023, stando ai numeri del bilancio, i siti web del network Caltagirone Editore hanno registrato 3,934 milioni di utenti unici giornalieri medi Total Audience Pc o Mobile, in crescita del 5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Gli stessi soci hanno deliberato ieri anche il dividendo in crescita del 33% rispetto all’esercizio precedente. Una cedola «che sarà pagata a partire dal 22 maggio, con data 20 maggio 2024 per lo stacco della cedola n.16 e con record date alla data del 21 maggio», ha puntualizzato la nota del Gruppo diffusa al termine dell’assemblea.

Passando al rinnovo degli organi sociali, il nuovo cda, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, sarà composto da 11 membri.

LA GOVERNANCE

Dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista Parted 1982 Srl, sono stati eletti: Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Fabrizio Caprara, Francesco Gianni, Annamaria Malato e Valeria Ninfadoro. Mentre dalla lista di minoranza presentata dall’azionista Michele Bacciardi in proprio e per gli azionisti Pierpaolo Mori, Moreno Giacomelli, Tito Populin e Claudio Varaldi, è stato eletto Pierpaolo Mori. Nel dettaglio, sei membri del consiglio, Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro e Pierpaolo Mori, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Nominato anche il nuovo collegio sindacale per il triennio 2024-2026, che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026, Dalla lista di maggioranza sono stati eletti: Antonio Staffa e Dorina Casadei quali sindaci effettivi, Fabiana Flamini e Gerardo Pennasilico quali sindaci supplenti. Mentre dalla lista di minoranza è stato eletto Moreno Giacomelli che assume la carica di presidente.