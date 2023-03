Sabato 11 Marzo 2023, 00:07

Risultati in decisa crescita per il Gruppo Caltagirone. La società, che opera nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi lavori, nell’immobiliare e finanziario, ha chiuso l’esercizio 2022 con un risultato netto pari a 217,4 milioni, in aumento del 18,2% rispetto all’anno precedente. I ricavi operativi si sono attestati a 1,99 miliardi (in crescita da 1,62 miliardi nel 2021) grazie principalmente all’incremento registrato nel settore del cemento. Il consiglio di amministrazione presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone ha deliberato quindi di proporre all’assemblea degli azionisti, che si terrà in prima convocazione il 21 aprile ed eventualmente il 5 maggio in seconda, la distribuzione di un dividendo di 0,15 euro per azione, in crescita del 50% rispetto all’anno precedente.

LA GESTIONE

Tornando ai risultati, il margine operativo lordo è stato di 349,3 milioni, con un incremento del 6,3%. Il risultato netto della gestione finanziaria è stato positivo per 65,6 milioni, in miglioramento rispetto al 2021 (7,1 milioni) principalmente per effetto - sottolinea la società - degli utili su cambi e dei maggiori dividendi. L’indebitamento finanziario netto, pari a 43 milioni (139,6 milioni al 31 dicembre 2021), è in diminuzione di 96,6 milioni principalmente per effetto del flusso di cassa operativo positivo e per il recepimento di dividendi su azioni quotate per 38,8 milioni, al netto di investimenti netti in azioni quotate e titoli di stato italiani per 80,6 milioni e per la distribuzione di dividendi per 31,8 milioni.

LE PREVISIONI

Il patrimonio netto complessivo è pari a 2,543 miliardi (2,265 miliardi al 31 dicembre 2021) di cui 1,364 miliardi di competenza del gruppo (1,235 miliardi al 31 dicembre 2021).

Venendo invece alle previsioni per l’anno in corso, nel settore del cemento il gruppo, si legge nella nota, «prevede di raggiungere risultati superiori rispetto al 2022 sia in termini di ricavi che di marginalità operativa lorda e disponibilità finanziaria netta». Quanto al settore dell’editoria, proseguiranno «le iniziative di valorizzazione delle versioni multimediali e di miglioramento delle attività internet finalizzate a incrementare i nuovi flussi di pubblicità e ad acquisire nuovi lettori». E ancora: «Il gruppo continuerà inoltre ad attuare misure volte al contenimento di tutti i costi di natura discrezionale e alla riduzione strutturale dei costi diretti e operativi».

LA DIVERSIFICAZIONE

Per quanto riguarda il settore dei grandi lavori, la società «proseguirà l’attività di partecipazione a gare con l’obiettivo di incrementare e diversificare il portafoglio lavori, avendo cura di assicurare un’adeguata marginalità delle commesse acquisite. Il gruppo sta inoltre completando le opere in fase di realizzazione».

Infine, nel settore della locazione immobiliare «il gruppo Vianini persegue l’obiettivo di consolidare il portafoglio clienti esistente e di incrementarne i volumi».