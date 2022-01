Con 73,9 punti, ampiamente al di sopra della soglia minima di accesso pari a 60, Banco BPM è entrato per la prima volta nel Bloomberg Gender Equality Index, l’indice internazionale sulla parità di genere delle società quotate. L’indice, che misura l’impegno delle aziende a promuovere e sostenere le politiche di genere al suo interno e nelle comunità in cui opera, include 418 società con sede in 45 Paesi. “La strada per raggiungere una reale uguaglianza di genere è lunga, ma siamo orgogliosi che quanto fatto sinora ci permetta di rientrare in questo prestigioso indice” – dichiara Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM – Risultati così importanti rappresentano uno stimolo per proseguire verso obiettivi ancora più ambiziosi entro il 2024”.

In questo contesto, sono state da poco costituite due strutture dedicate affidate a donne manager: “Inclusion, Diversity e Social” che è gestita da Licia Ciocca e “Key People e Talenti” di cui è responsabile Milena Maria Serbelloni.