Borsa, spread sotto i 300 in attesa della nota di aggiornamento del Def

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedechi è sceso a quota 296 punti, sotto la soglia psicologica dei 300. Le borse sono in attesa del nuovo passaggio in Parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria per un'ulteriore illustrazione della nota di aggiornamento al Def.



L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,05% a 20.74 punti, superando così il gradino dei 20mila, spinto da Intesa Sanpaolo (+2%), che riprende quota con Unicredit (+1,44%). Bene Bper e Poste (+1,78% entrambe), Banco Bpm (+1,17%) e Ubi Banca (+0,65%), mentre prosegue la caduta di Carige (-3,85%) ed Mps (-2,41%), entrambe su nuovi minimi. © RIPRODUZIONE RISERVATA