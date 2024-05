Mercoledì 8 Maggio 2024, 06:44

Banco Bpm non è da meno e contabilizza nei primi tre mesi del 2024 un utile di 370 milioni, con una crescita del 40% rispetto allo stesso periodo del 2023 con una performance superiore al consensus del mercato che stimava un dato trimestrale intorno ai 340 milioni. Sul risultato hanno impattato il margine di interesse a 864,4 milioni (+16,3%) e commissioni nette a 521,6 milioni (+5,8%).

MPS AGGIORNA GLI OBIETTIVI

«Siamo fiduciosi sui target di piano, siamo in anticipo su tutti i principali numeri sia rispetto al 2023 che al 2026» e «non vediamo nessun rischio di poter distribuire 2 miliardi di dividendi» agli azionisti a valere sugli utili 2023-2024, di cui 1,4 miliardi in contanti nel 2024, ha detto il ceo Giuseppe Castagna, in conference call. Il banchiere ha aggiunto che «siamo ben instradati» rispetto all'obiettivo di sei miliardi di utili cumulati al 2026 e alla distribuzione di quattro miliardi.

Sul fronte Mps, sullo slancio del 2023, è partito con il piede giusto anche nei primi tre mesi del 2024, chiudendo con un utile netto di 333 milioni, in crescita del 41% con l’asticella superiore alle stime di consenso degli analisti (280 milioni). «Abbiamo iniziato il 2024 con una performance record», ha detto Luigi Lovaglio. Mps conferma una guidance per l'utile pre-tasse 2024 «sopra gli 1,3 miliardi». L’ad conferma gli obiettivi già indicati per l'anno. Mps fornirà «un aggiornamento sugli obiettivi strategici in occasione della presentazione dei risultati del 2° trimestre».