Un malore improvviso due pomeriggi fa nella sua casa di Roma. Una corsa in ambulanza al San Camillo, una prima operazione in serata all’aorta, una seconda in nottata. Purtroppo non c’è stato niente da fare per salvare la vita di Fabio Gallia, 61 anni, banchiere e manager riservato e apprezzato. Lascia la moglie Annalisa, i figli Francesco e Matteo. Una morte improvvisa che ha sconvolto il mondo finanziario e bancario. Gallia era nato ad Alessandria nell’agosto del ’63, laurea in Economia e Commercio a Torino, primo lavoro in Accenture. Nel ’90 debuttò nella finanza presso la società di gestione di patrimoni Ersel dove in 12 anni è diventato dg.

Il salto professionale nel 2002 nel gruppo Capitalia, dove si fece apprezzare dall’ad Matteo Arpe che lo indicò prima in Fineco come ad e poi alla guida di Banca di Roma. Una poltrona che lo fece emergere a 40 anni tra i top manager che si facevano strada in un mondo che stentava a fare spazio a giovani leve.

I rapporti con Arpe si deteriorarono e nel 2008, Bnp Paribas, che aveva acquistato Bnl da Unipol due anni prima, gli affidò la guida: sostituì Jean Laurent Bonnafè. A Roma Gallia si inserì bene negli ambienti politico-economici costruendo quelle relazioni che nel 2015, con Matteo Renzi capo del governo, gli fruttarono la chiamata ai vertici di Cdp da parte di Claudio Costamagna, con l’imprimatur del premier: si aprì un braccio di ferro con le fondazioni che dovettero accettare la rimozione di Bassanini e Gorno Tempini in cambio di un dividendo garantito. Durante la sua gestione, Cdp acquistò il 5% di Tim in chiave anti-Vivendi.

Al giro successivo il vertice di Cdp cambiò e Gallia trovò il posto di dg in Fincantieri fino al 2022. Ora era nel cda di Edison e senior advisor di Centerview Partners. I funerali domani a Roma, alle ore 11, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, nell’omonima piazza.