Martedì 3 Gennaio 2023, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 16:09

Dopo il doppio balzo a cavallo di capodanno, sul fronte carburanti non si registrano variazioni sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Nel frattempo però gli effetti dei rialzi si riversano sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa.

Benzina più cara di 20 cent, come risparmiare: l'osservatorio online e l'app per comparare i prezzi

Benzina e diesel, prezzi al "servito" a quota 2 euro al litro

Il risultato è che la media della benzina in self service supera questa mattina quota 1,8 euro/litro, il gasolio vola verso 1,87, mentre sul «servito» i livelli sono poco sotto i 2 euro/litro per la benzina (1,95 euro/litro) e già oltre per il gasolio (2,02 euro/litro). Lo segnala la Staffetta Quotidiana che riporta le le medie dei prezzi dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico.

I prezzi

La benzina self service è a 1,803 euro/litro (+71 millesimi, compagnie 1,807, pompe bianche 1,791), diesel a 1,865 euro/litro (+71, compagnie 1,868, pompe bianche 1,855). Benzina servito a 1,951 euro/litro (+62, compagnie 1,986, pompe bianche 1,869), diesel a 2,015 euro/litro (+62, compagnie 2,048, pompe bianche 1,931). Gpl servito a 0,791 euro/litro (+11, compagnie 0,801, pompe bianche 0,777), metano servito a 2,394 euro/kg (+45, compagnie 2,394, pompe bianche 2,395), Gnl 2,443 euro/kg (+102, compagnie 2,483 euro/kg, pompe bianche 2,404 euro/kg).

Come comparare i prezzi risparmiare?

Tra le applicazioni più usate per controllare dove si può risparmiare c'è Prezzi Benzina. Disponibile sia per i sistemi Ios che Android, consente di vedere in tempo reale quali sono i distributori più cari e quali quelli più economici. Attraverso una mappa si può scorrere rispetto alla posizione in cui ci si trova e valutare quale compagnia scegliere. Il tutto gratuitamente.

«Osservaprezzi carburanti»

Anche il ministero dello Sviluppo si è mosso. Sul portale «Osservaprezzi carburanti» si possono consultare i prezzi praticati per tutti i tipi di carburanti dai gestori. In caso di inosservanza scatta la sanzione amministrativa pecuniaria, che può andare da 500 a 3.000 euro.

Le stazioni di servizio indipendenti

Un'alternativa praticabile è quella delle cosiddette «pompe bianche». Sono le stazioni di servizio indipendenti (senza logo) che possono applicare delle tariffe convenienti. Per confrontarle, basta accedere al sito www.pompebianche.it e inserire l'indirizzo dove si desidera vedere i costi.