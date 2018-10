Pepsi, trimestre sopra le attese

Buone notizie per il colosso delle bevande e degli snack. PepsiCo ha chiuso il terzo trimestre con guadagni che hanno superato le attese degli analisti. L'utile è salito a 2,5 miliardi di dollari rispetto ai 2,14 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati dell'1,5% e si attestano sui 16,49 miliardi di dollari: gli analisti avevano previsto ricavi per 16,36 miliardi.



Le vendite di bibite in Nord America, aumentate del 2%, hanno trainato la crescita dell'azienda e hanno interrotto la serie nera che andava avanti dal terzo trimestre del 2017.



