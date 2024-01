Pepsi e Gatorade troppo costosi, Carrefour non li venderà più: «No alle speculazioni». Gli storici spot con Madonna, Crawford, Beyoncé e Bowie

Pepsi, 7Up e Gatorade non si troveranno più nei supermercati Carrefour. Il consiglio del quarto gruppo di vendita al dettaglio nel mondo e il secondo a livello europeo, ha giudicato giudicando «inaccettabili» gli aumenti di prezzi decisi dalla multinazionale americana, che annovera tra i suoi prodotti la coca Pepsi, 7Up, Gatorade e le patatine Doritos e Lay's. «Le trattative con PepsiCo sono state complesse, per usare un eufemismo. Stiamo cercando di abbassare i prezzi in linea con i trend globali ma PepsiCo invece chiede di aumentarli», ha dichiarato al Financial Times una persona a conoscenza del dossier del gruppo fondato in Francia nel 1959 e presente in 30 paesi.

La rottura tra Carrefour e PepsiCo porta in luce il duro confronto che si consuma tra i gruppi della grande distribuzione, sotto pressione per mantenere i prezzi bassi e scongiurare la concorrenza delle catene di discount, e i produttori alimentari sui prezzi.

PepsiCo, ricorda l'Ft, ha alzato per la terza volta consecutive le sue previsioni di utile nel 2023 dopo aver alzato in media dell'11% i prezzi dei suoi prodotti nel trimestre chiuso a settembre.

La Pepsi, in particolare, storica rivale della Coca Cola, è sempre stata sostenuta da campagna pubblicitarie basate su star di Hollywood o della pop music: Cindy Crawford, Madonna, Britney Spears, Michael Jackson, Lionel Richie, Michael J. Fox, David Bowie, Tina Turner, MC Hammer, Ray Charles, Spice Girls, Beyoncé, Pink, One Direction, Katy Perry e Cardi B.

Lo spot forse più famoso, persino provvisto di un sequel, è quello che ha come protagonista Cindy Crawford nel 1992. Sotto anche quello di Madonna e, insieme, di Britney Spear, Beyoncè e Pink, e ancora David Bowie e Tina Turner e infine Ray Charles