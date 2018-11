Tecnologia italiana per bottiglie al 100% di plastica riciclata verrà realizzata in Giappone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una tecnologia cento per cento made in Italy per produrre bottiglie realizzate integralmente da plastica riciclata è stata inaugurata in in Giappone. Il progetto, ideato dall'azienda italiana Sipa, verrà realizzato negli stabilimenti di Kyoei Industry nel Paese nipponico. Si tratta del primo sistema a ciclo unico per la produzione di preforme con plastica di qualità vergine contenenti il 100% di pet riciclato partendo da scaglie, in un unico ciclo di riscaldamento.Le preforme realizzate negli stabilimenti di Kyoei Industry - operatore nipponico che si occupa di riciclaggio di materie plastiche - verranno poi utilizzate da Suntory, gruppo globale da 20 miliardi di dollari, 38.000 dipendenti nel mondo e più di 2,5 miliardi di bottiglie riempite ogni anno, leader nella produzione e distribuzione di bevande tra cui Schweppes e Orangina per i mercati europei e PepsiCo per l'America.Il sistema, che sarà in grado di produrre oltre 300 milioni di contenitori ogni anno, trasforma le vecchie bottiglie in pet in scaglie pulite, che poi alimentano l'impianto (a differenza degli altri sistemi sul mercato che devono partire dalla materia prima già trattata). Xtreme Renew le decontamina, rendendole adatte al contatto con gli alimenti, ne incrementa la viscosità - passaggio fondamentale per rendere i contenitori finali più performanti - poi le fonde, filtra e il risultato, passa direttamente alla ruota di inietto-compressione per produrre le preforme da cui poi nascono le bottiglie.