Civitavecchia, fuga di gas a S. Gordiano: palazzina evacuata

Paura ieri sera intorno alle 21 al civico 14 di via del Tiro a segno a San Gordiano. I vigili del fuoco sono stati infatti allertati per una fuga di gas in appartamento.

Arrivati sul posto, gli uomini della caserma Bonifazi, grazie all'ausilo dell'attrezzatura atta alla ricerca di gas, hanno individuato una importante fuoriuscita di metano provenire da un appartamento al piano terra di una palazzina di quattro piani. Entrati nella proprietà attraverso il giardino, i pompieri hanno intercettato una falla nella tubazione e subito dopo hanno fatto evacuare l'edificio a scopo precauzionale.

Nel frattempo sono giunti i tecnici dell'Italgas che hanno provveduto al ripristino della tubazione. L'intervento dei vigili del fuoco è stato comunque decisivo per eveitare il peggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA