Il ds Di Loreto: «Amatrice Rieti, vittoria importante». Domenica scontro al vertice: si cerca di giocare allo stadio

RIETI - Miglior esordio sulla sua nuova panchina, Aldo Gardini non poteva di certo immaginarla e dopo quattro turni di squalifica, coincisi con altrettante vittorie, la squadra gli ha regalato anche la quinta perla proprio per brindare al suo ritorno 'in campo'. E il 5-1 maturato in riva al mar Tirreno grazie alle tre bocche di fuoco che compongono l'attacco amarantoceleste, l'Amatrice Rieti torna a svettare, seppur in compagnia di Pomezia (2-0 alla Romulea) e W3 Maccarese (2-0 al Montespaccato Savoia).

«Quella odierna è una vittoria fondamentale - ammette a fine gara il direttore sportivo Mattia Di Loreto - soprattutto perché ottenuta su un campo difficile per chiunque. Il Civitavecchia lo avevamo seguito nelle settimane scorse col tecnico, sapevamo dei loro valori e questo rafforza ulteriormente la nostra soddisfazione. Un grazie particolare ai ragazzi che ci mettono sempre il massimo impegno, un grazie speciale ai nostri tifosi che oggi ci hanno seguito in gran numero, ma ora testa alla prossima sfida di campionato perché arriverà la W3 Maccarese, altro scontro diretto».

Già, lo scontro diretto, la sfida delle sfide tra due delle prime della classe, da giocare dove? In base a quanto deciso la settimana scorsa dai tecnici del Comune di Rieti, allo stadio non si potrà accedere prima del prossimo 20 febbraio, di conseguenza la squadra di Aldo Gardini sarà costretta nuovamente a un impegno a porte chiuse sul sintetico del Green Park La Foresta, a meno che nelle prossime ore da Palazzo di Città non arrivi una deroga al provvedimento preso lo scorso 6 febbraio, così da 'regalare' una cornice degna dell'evento ad Amatrice Rieti-W3 Maccarese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma le ore a disposizione sono davvero poche, perché la società ha tempo fino alle 19 di martedì per inoltrare la variazione della sede di gioco. È proprio il caso di dire che ora 'la palla' passa al Comune di Rieti.