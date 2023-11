Martedì 21 Novembre 2023, 06:30

Erano chiusi un container arrivato al porto di Civitavecchia e trasferito in officina in riparazione. Solo a quel punto, gli operai della ditta hanno sentito battere con insistenza e le grida di aiuto. «Help! Help!» hanno sentito ripetere dall'interno del cassone. Hanno così allertato il 112 e dal Numero Unico delle Emergenze è scattata la catena dei soccorsi: dai vigili del Fuoco incaricati di aprire il cassone sigillato, ai sanitari del 118 e agli agenti del commissariato di Civitavecchia ora incaricati di indagare e di ricostruire quanto accaduto.

Dalla centrale del 112 è stato infatti subito richiesto l'intervento dei pompieri perché il container era sigillato. Allo stesso tempo, sono state attivate le ambulanze del 118 per soccorrere le persone bloccate all'interno. I vigili del Fuoco hanno poi impiegato diversi minuti prima di riuscire ad aprire il container che era stato sigillato. Una volta forzato, All'interno sono stati soccorsi tre uomini stranieri, privi di documenti e che dai primi accertamenti sarebbero di origini africane. Uno dei tre migranti, non appena sceso dal cassone si è però dato alla fuga. Sono stati i poliziotti del vicino commissariato a intercettarlo nelle vicinanze del porto. Dopo l' inseguimento è stato quindi fermato e ricongiunto ai connazionali.Gli stranieri sono stati subito trasportati in codice giallo all'ospedale di Civitavecchia dove sono stati trattenuti per ulteriori accertamenti medici.Sul caso indagano ora gli agenti di polizia del commissariato di Civitavecchia. Gli investigatori hanno accertato che il container è arrivato ieri alle 14 con una nave al porto di Civitavecchia. I responsabili del porto, al momento dello scarico, hanno notato il malfunzionamento del cassone che è stato quindi trasferito alla vicina officina. Ma solo intorno alle 16 è scattato l'allarme con la richiesta d'intervento al 112. Quando cioè, i tre stranieri hanno iniziato a battere con insistenza contro le pareti del container e a gridare aiuto. Nelle prossime ore gli investigatori procederanno con ulteriori accertamenti negli uffici navali: resta infatti ancora da stabilire quale nave abbia scaricato il cassone con i tre uomini chiusi all'interno. Così da risalire alla rotta seguita dalla nave fino al porto da cui è salpata. Nelle prossime ore, con il supporto di un interprete, verranno ascoltati anche i tre migranti clandestini.