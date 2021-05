ROMA È noto, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Il detto potrebbe applicarsi al doppio appuntamento elettorale di Roma e Lazio. Nella Capitale potrebbe scendere in campo Nicola Zingaretti anche se l’ufficialità ancora non c’è. Si sa però che l’attuale presidente della regione Lazio vorrebbe dividere le due consultazioni e quindi si potrebbe votare per la Capitale in autunno e a fine anno per la regione Lazio. Il motivo sta tutto nella volontà di non pregiudicare l’alleanza con il M5S che a Roma schiera Virginia Raggi rendendo impossibile un’alleanza con i dem. In Regione l’alleanza è invece in corso con un paio di assessori grillini da tempo in giunta. L’idea è quella di candidare come presidente Roberta Lombardi, grillina anti-Raggi e attuale assessore alla Transizione Ecologica.

Un problema però c’è: la Lombardi ha già effettuato due mandati. Il primo alla Camera dei Deputati dove fu anche il primo capogruppo del M5S della scorsa legislatura. Il secondo come consigliere regionale.

Il tema dei due mandati resta irrisolto, si inserisce nella guerra tra Giuseppe Conte e Davide Casaleggio, ma il superamento del tetto dei due mandati trova ostacoli non da poco anche nei gruppi parlamentari e non solo nella base grillina.

