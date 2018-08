Un video contest per una città più sostenibile

e

Da Corviale, al Parco Archeologico di Centocelle, passando per i cortili di San Basilio e villa Gordiani, tra appassionati di verde, ambiante, api e citizen scientist. C'è una sfida online da qualche giorno che sui social viene rilanciata con post che invitano a votare il progetto migliore per rendere la propria città più sostenibile. "No Planet B" è co-finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma Dear (programma di sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo) rivolto a piccole o medie realtà dell'associazionismo.Il concetto è: viviamo tutti nello stesso pianeta e dobbiamo salvarlo perché non esiste un piano B. "Il budget massimo dei progetti è 100.000 euro e il massimo contributo richiedibile è il 90%" si legge sul sito It.noplanetb.net tutti i progetti ).Le idee più votate dal pubblico saranno valutate da una giuria qualificata. Partecipa tutta Italia, e dando uno sguardo ai progetti romani si capisce meglio la città, tra i disagi che vivono le periferie e la voglia di riscattarsi.A Roma sono in ballo diverse realtà associative che partecipano al video contest. "Pac" (Parco Archeologico Centocelle) vorrebbe diecimila euro per completare le analisi del terreno dove è stata scoperta una enorme discarica abusiva: le analisi sarebbero un passo importante lungo la strada della bonifica. "Retake Roma" da tempo sta cercando di riqualificare il quartiere di periferia Corviale e con i fondi aumenterebbe ancora di più il proprio impegno. A San Basilio, poi, c'è la scuola popolare "A testa alta" che promuove laboratori di orticultura ed erboristeria e vorrebbe riqualificare i cortili dei palazzoni popolari. "APICoLTURA" propone percorsi formativi per la green economy promuovendo l'attività di persone svantaggiate che potranno diventare apicoltori.L'"Associazione Casale Podere Rosa" propone invece il progetto per valutare i servizi ecosistemicidelle aree verdi del quartiere Giardino-Nomentano adiacente l'area protetta Parco di Aguizzano. "SeStante" si occupa di un programma simile nel Centro della Capitale, il I Municipio, rilanciando il concetto di "citizen scientist". Insomma, non manca fantasia e impegno nella Capitale.Nella sfida ci sono anche "l'Associazione generale cooperative italiane" che vorrebbe creare una struttura sportiva a Villa Gordiani, nella periferia Est, "A-Id mira" che vuole coinvolgere studenti e studentesse scuole di Roma workshop e seminari per distinguere le pratiche ambientali sostenibili da quelle nocive. Si vota fino ai primi di settembre Lunedì 6 Agosto 2018, 21:42