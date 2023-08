Volpe impiccata appesa sul cartello stradale nell'Oristanese: choc tra gli automobilisti

Sul cartello stradale che dà il benvenuto ad Ales, un piccolo comune della Sardegna in provincia di Oristano, è stata affissa una volpe impiccata.

Un gesto strano e raccapricciante andato in scena in questo piccolo centro della Marmilla, che è anche il paese natale di Antonio Gramsci.

Volpe impiccata e appesa sul cartello stradale in provincia di Oristano

Agli automobilisti che passavano è sfilata davanti questa inquietante immagine.

«Secondo l'esperto della forestale, l'animale non è morto per asfissia ma sarebbe stato travolto da un veicolo - racconta all'ANSA Collu - Era un volpacchiotto giovane e aveva la testa schiacciata in seguito dell'investimento. Qualcuno poi ha voluto toglierlo dalla strada e appenderlo al cartello, forse per un bravata. Non è stato però un atto crudele nei confronti dell'animale», chiarisce il vicesindaco.

Gli investigatori della Forestale si sono riservati di fare degli approfondimenti sulla vicenda.