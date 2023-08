Gatti da adottare a Roma, Ginger e Jazz che hanno visto sotto i loro occhi morire la mamma

Sono le tristi storie come se ne sentono tante in questo periodo di gatti spesso maltrattati o peggio abbandonati a se stessi, o investiti per strada, ma come tante storie sono piene di speranza soprattutto quello delle volontarie nel poter e voler trovare loro a tutti i costi una “nuova vita”. Queste sono i gatti che Loredana con i Mici di Lory spera di salvare tutti i giorni. Margot arriva da una situazione ingestibile all’interno di una concessionaria. «La nostra Associazione ha recuperato altri gattini di cui uno collassato ed in fin di vita e altri due veramente scheletrici. Si tratta di una colonia che versa in condizioni disastrose all' interno di una concessionaria di auto. Gattini di 2/3mesi circa e invece per come sono ridotti ne dimostrano la metà. Ne abbiamo recuperati cinque, altri due sono rimasti li, tre erano troppo disidratati ed è stato necessario il ricovero.

Non è tutto, ci sono ancora mamme da sterilizzare; due già sterilizzate sono buonissime. Aiutateci a comprare cibo e medicine per loro» conclude il post di Lorena. Un gruppo diventato quasi una colonia senza la sterilizzazione necessaria, 7 piccoli e 6 adulti, lasciati in una situazione al limite. Gattini ammalati e denutriti. Purtroppo la situazione è sfuggita di mano e molti sono già morti.

Urge aiuto per loro per le cure e per lo stallo. La mamma Margot e due suoi piccoli sono in partenza per Rapallo verranno ospitati da una volontaria, gli altri due sono rimasti lì per essere sistemati in un nuovo ricovero. «Partiranno due gattini e la mamma - dice Loredana dei Mici di Lory - però presto dovremo trovare un posto per gli altri due, per metterli in sicurezza perchè nel concessionario c’è un via vai di macchine e non sono sicuri». Poi ci sono Ginger una “silvestrina” bianca/nera e Jazz che è un certosino bianco/grigio, due bellissimi gattini appena recuperati da una situazione di pericolo la loro mamma non c'è più, è stata investita ed è deceduta proprio sotto i loro occhi. «Oggi li abbiamo messi in salvo - continua Loredana - cerchiamo casa per loro. Hanno un manto morbidissimo, sono dolcissimi e possono essere adottati separatamente. Si affidano vaccinati. Da Roma possono raggiungere Milano, Monza, Bergamo, Lodi, Pavia, Bologna, Genova, Livorno, La Spezia; casa in sicurezza (protezioni a finestre/balconi) no giardino». Per tutti gli aiuti info whatsapp al numero 370.3004010 oppure chiamare allo 392.4129790. Donazione sul conto intestato a "I MICI DI LORY" IBAN IT57T0200839453000102570486 Unicredit Banca.