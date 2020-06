Piccione con un ago nella testa, tragica bravata a Monza: l'animale operato d'urgenza

Un piccione a cui è stato conficcato un ago nella testa con il cranio letteralmente trapassato, il barbaro divertimento di qualcuno a Monza. I veterinari hanno soprannominato il piccione Dardo e sono riusciti a salvarlo dopo un delicato intervento chirurgico. Dardo è statao recuperato nei pressi del laghetto del Parco della Villa Reale di Monza. Un addestratore cinofilo, Said Beid, sul suo profilo Facebook, ha raccontato il caso: «Oggi sono riuscito a recuperarlo insieme a Antonello, affinché possa essere curato e possa tornare libero sperando che non si verifichino più tali incidenti o, se vogliamo, tali nefandezze. Subito portato in clinica veterinaria dove attualmente sottoposto ad intervento». L'operazione, eseguita alla clinica veterinaria Villoresi, fortunatamente ha avuto esito positivo.

Il piccione, riferiscono i veterinari, è arrivato in situazione critica ma stabile, con un dardo conficcato nella calotta cranica, che lo attraversava dall’osso frontale all’occipitale. «Per miracolo non sono stati coinvolti l’encefalo, i vasi o le altre strutture importanti». Si conta di rimettere presto in libertà l'animale.

