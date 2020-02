Il piccione non può volare, il chihuahua non può camminare: ora sono amici inseparabili

"The Mia Foundation" si occupa di animali. Del loro benessere e di salvarli, molto spesso, da morte certa. La storia di questa associazione no-profit viene raccontata tutti i giorni attraverso una pagina Facebook, dove vengono pubblicate le storie dei piccoli amici soccorsi dai volontari. L'ultimo racconto è davvero emozionante. Lo dicono i like e i commenti postati sotto le foto di Herman e Lundy, un piccione e un chihuahua.

Una grande amicizia lega questi animali accumunati, purtroppo, da gravissimi problemi. Herman non può volare, Lundy non può camminare. Il primo è ospite da tempo della Fondazione di New York, il secondo è arrivato da un mese con un grave problema alla spina dorsale. L'esperto Herman si è occupato di accoglierlo, dandogli tutto l'affetto che solo un "fratello maggiore" sa trasmettere.

Sue Rogers, il fondatore del centro, ha detto che i due sono inseparabili e passano gran parte del tempo nel morbido cesto "casa" di Lundy: «Li avevo messi vicini, ognuno nel loro posto. Il feeling tra i due si è creato naturalmente e ora sono inseparabili...»



