Monza-Napoli: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Nella 31a giornata di Serie A il Napoli di Calzona scenderà in campo all'U-Power Stadium per cercare di riscattare la brutta batosta contro l'Atalanta della settimana scorsa. Di fronte il Monza di Palladino che ha perso nell'ultimo turno col Torino ma che ha solo 3 punti in meno degli azzurri. Il Napoli dovrà fare a meno di Ngonge. Recupera invece Kvaratskhelia che, però, con ogni probabilità partirà dalla panchina. Dopo l'ultima rifinitura l'allenatore prenderà la sua decisione sul georgiano.