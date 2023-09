Peste suina, abbattuti i maiali del rifugio Cuori Liberi. Joaquine Phoenix: «Atto vergognoso e terrificante»

«Quello che è accaduto al rifugio Cuori Liberi è vergognoso e terrificante». Queste le parole con le quali il noto attore premio Oscar Joaquin Phoenix ha commentato quanto accaduto ieri al rifugio Cuori Liberi di Sairano, la frazione di Zinasco in provincia di Pavia, dove sono stati abbattuti dieci maiali ospitati dalla struttura. Una giornata pesante e non priva di momenti drammatici che, iniziata alle prime luci dell'alba con l'irruzione delle Forze dell'ordine e dei veterinari Ats Pavia, si è conclusa nel peggiore dei modi di fronte agli occhi in lacrime di tutti coloro che, da un paio di settimane, avevano tentato di salvare i poveri animali già condannati.

La ricostruzione

Tutto era iniziato il 5 settembre scorso quando, ad alcuni esemplari ospitati dal rifugio, era stata riscontrata la peste suina africana, malattia non trasmissibile all'uomo e comunque pressoché letale per i suini. Da quel malaugurato giorno sino a ieri, era stato tutto un susseguirsi di emozioni. Da diverse parti del Paese, infatti, avevano cominciato ad affluire presso il rifugio, attivisti e volontari.

Un giorno di lutto

La speranza era stata quella di scongiurare l'abbattimento di quelli che, ormai e per tutti, non erano più soltanto dei maiali ma veri e propri componenti della grande famiglia di Cuori Liberi. Speranze disilluse che, però, nonostante la drammatica irruzione di ieri, continuano a suscitare emozioni. E rabbia. «Tutti i maiali del santuario sono stati uccisi dalle autorità. I veterinari, ha sottolineato Phoenix, che dovrebbero salvare vite, le hanno stroncate senza alcuna compassione».

Infine, «È un giorno di lutto e tristezza». Il rifugio Cuori Liberi accoglie animali scampati ad allevamenti e mattatoi. Come Crosta che aveva un anno, Freedom, cinque, Crusca, due, Pumba, cinque, Mercoledì, tre, Bartolomeo, Ursula e Caterina, sei, Spino tre e Dorothy che, con ben sedici anni, era l'anzianotta del gruppo. Tutti, dopo essere stati abbattuti, grazie ad una grossa pala meccanica, sotto gli occhi lucidi dei presenti, sono stati raccolti, ammucchiati e buttati nel cassone di un camion. «Buttati. Come fossero immondizia».