Mamma orsa con i suoi quattro cuccioli a spasso per le strade del paese

Passeggiata notturna per l'orsa Amarena e i suoi splendidi quattro cuccioli che, la notte scorsa, sono stati avvistati lungo le strade dell'abitato di San Sebastiano dei Marsi, piccolo centro a pochi chilometri da Bisegna, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nelle tenere immagini, diffuse sui social, si vede chiaramente la premura di mamma orsa che, attenta ad ogni possibile pericolo, fa strada ai suoi quattro cuccioli che la seguono giocosi.

Il silenzio della notte e l'assenza pressochè totale di traffico in quelle località di montagna, sono caratteristiche assai apprezzate dagli orsi che, per natura, prediligono le ore notturne o del primo mattino per cercare cibo. Così, dopo i recenti avvistamenti registrati a Villalago e nei pressi del lago di San Domenico, l'allegra famigliola è tornata a farsi vedere regalando momenti indimenticabili a chi ha avuto la fortuna di poterla osservare senza disturbare. A proprosito di questo, alcuni sindaci della zona, tra i quali quello di Bisegna, hanno recentemente firmato un'ordinanza che vieta di avvicinarsi troppo agli orsi così da evitare inutile stress agli adulti e soprattutto, come nel caso di Amarena, a mamme con cuccioli.

