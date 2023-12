“The true story of Amarena”: si inaugura oggi a Castelli la mostra internazionale sull'orsa uccisa

A settembre, dopo l'uccisione dell'orsa Amarena, simbolo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed esemplare di bellezza e intelligenza rari, la pittrice abruzzese Gabi Minedi (originaria di Sant'Omero che vive tra Roma e Parigi), aveva lanciato un appello a tutti gli artisti nazionali ed esteri, affinché esprimessero con matite, pennelli e colori, la loro sensibilità artistica sulla tragica fine del plantigrado, madre di Juan Carrito, l'orso-mascotte del Parco, investito e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada ai confini con l'area protetta. Un impegno che ha prodotto i suoi frutti, con l'organizzazione di un evento importante, in anteprima. Oggi, a Colledoro di Castelli, in provincia di Teramo, nella sede della fondazione "il Giardino di Maria", alle ore 15, alla presenza del sindaco Rinaldo Seca, verrà inaugurata, la mostra d'arte denominata "The True Story of Amarena" - Memorial in ricordo di mamma orsa Amarena". L'iniziativa ha coinvolto circa 200 artisti che hanno inviato quadri, libri d'arte, francobolli, sculture, ceramiche e opere di Mail Arte, ad iniziare dall'Italia e poi da America, Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Finlandia, Francia, Perù, Germania, Giappone, India, Inghilterra, Messico, Perù, Polonia, Russia, Spagna e Svizzera.

Oltre agli autori delle opere e ad alcuni critici d'arte (Sandro Bongiani e Ruggero Maggi), al memorial hanno aderito anche gli studenti del liceo artistico di Velletri e dell'Istituto comprensivo di Termoli che hanno dipinto l'orsa Amarena. «La sua morte - dice Gabi Minedi, ideatrice e curatrice della kermesse artistica internazionale - ha rattristato e indignato l'opinione pubblica ma ha, soprattutto, sconvolto gli animi degli artisti più sensibili, in tutto il mondo.

La mostra, dopo questa anteprima, sarà itinerante». Il prossimo appuntamento, con data da definire e con più giorni di esposizione, è previsto tra Alba e Tortoreto.