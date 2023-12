Gli orsetti orfani sorpresi in un orto: assaggiano cavolfiori

Gli orsetti orfani ripresi dalle fototrappole in un orto ad assaggiare cavolfiori. Sono i figli di mamma Amarena, l'orsa star del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise uccisa a fucilate da un macellaio 59enne di San Benedetto dei Marsi, cittadina fuori dal Parco, dopo averla sorpresa nel suo pollaio a caccia di galline. Il Parco ha diffuso un nuovo video degli orsetti che girovagano dentro e fuori dal parco in attesa di andare il letargo: le temperature altalenanti hanno rallentato il processo di ibernazione. I guardiaparco monitorano i due orsetti nel loro percorso di crescita senza la mamma. «Ora hanno circa 11 mesi e di cuccioli ormai hanno ben poco. Speriamo che le temperature si abbassino, così che possano trovare il rifugio giusto per svernare, seguendo l’istinto innato e i normali cicli biologici» dice una nota del Parco.