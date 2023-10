Nino Frassica e il gatto sparito: «Chi lo ha preso non vuole restituirlo, aumento la ricompensa a 10mila euro»

Che fine ha fatto il gatto di Nino Frassica? Nuovo appello dell'attore e nuova ricompensa. «Domani 28 Ottobre partiamo per Roma. Hiro è trattenuto in una casa di Piazza Campello a Spoleto - l'appello di Frassica su Instagram -. Abbiamo fatto di tutto per cercarlo, cani molecolari, farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo».

Frassica e il gatto, la ricompensa

«Siamo disposti ad aumentare la ricompensa a €10.000.

La scomparsa del gatto di Frassica a Spoleto, tra veleni e imbarazzo

Nino Frassica e il suo gatto: «Ormai siamo nelle mani di chi ha in ostaggio Hiro, vi prego citofonate e lasciatelo»

LA VICENDA

Il gatto di Nino Frassica di razza sacro di Birmania smarritosi a Spoleto, in Umbria, non si trova da tempo: l'attore si trova un città per girare la quattordicesima stagione di Don Matteo 14. Dopo settimane in cui Frassica e sua moglie Barbara Exignotis si sono attivati in ogni modo per ritrovarlo, promettendo una ricompensa di 5mila euro e rivolgendosi all'aiuto delle unità cinofile, dell'animale domestico ancora nessuna traccia.

Il Nino Cecchini della celebre serie targata Rai, a questo, è sicuro si tratti di un rapimento, e in un video pubblicato su Instagram promette di raddoppiare la cifra del risarcimento a chiunque sia in grado di riportargli il suo amico fidato.