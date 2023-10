Nino Frassica e il suo gatto: «Ormai siamo nelle mani di chi ha in ostaggio Hiro, vi prego citofonate e lasciatelo»

Nino Frassica e il suo gatto, che succede? «Ormai siamo nelle mani di chi ha in ostaggio Hiro», scrive l'attore sulla pagina ufficiale Instagram. «Per il momento siamo collocati in un appartamento della produzione di Don Matteo in via Gianfilippo Leoncilli, civico 22. Il citofono è quello bianco senza nome. Vi prego citofonate, mettete Hiro dentro e chiunque voi siate ve ne saremo grati in eterno».

Nino Frassica, niente più ricompensa di 5mila euro per chi ritrova il gatto Hiro. «Troppa gente, così lo spaventano»

Nino Frassica, si cerca ancora il gatto scomparso. La moglie: «Colpa della vicina, lo ha buttato in mezzo alla strada»

«Quarto giorno - ha scritto poi Frassica - Hiro ancora non è stato trovato, ma confido che possa tornare a casa al più presto.

Infine, «un ringraziamento speciale alle forze dell'ordine che si sono messi subito all'opera. In questa foto Hiro aveva appena compiuto un anno e speriamo che possa festeggiare il terzo anno e i prossimi a casa con noi tra le nostre braccia».