Cina, accudisce cucciolo pensandolo un cagnolino ma poi scopre che è un ratto

Era un cagnolino davvero buffo e col pelo cortissimo. Era così affascinante che lui, in un negozio di animali in Cina, non ha esitato a prenderlo per portarselo a casa e coccolarlo. Solo che qualcosa non quadrava. L’animale (piccolo, dalle zampette corte e dalle orecchie grandi), infatti, non correva come un cane e si comportava in modo davvero strano. L’uomo è rimasto perplesso e su Weibo, un popolare social network cinese, ha cominciato a chiedere che specie di cane fosse. E lì è arrivata la risposta: non si tratta di un cane ma di un topo. Meglio, di un ratto del bambù, un roditore che si trova nel Sud della Cina, in Birmania e in Vietnam.











