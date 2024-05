Westminster Dog Show 2024

Sage, un barboncino nano nero, ha vinto il concorso Westminster Kennel Club Dog Show che si è tenuto lo scorso martedì sera a New York. In gara c’erano 2500 cani di 200 diverse razze. In finale erano arrivati anche un pastore tedesco, uno Shi Tzu, che l’anno scorso aveva vinto il grande campionato nazionale dell’American Kennel Club, un cocker e un bull terrier afgano, ma a conquistare la giuria sono state le fattezze in miniatura dell’aggraziato barboncino nero. Sage ha infatti battuto sei finalisti per ottenere il primo premio mentre il secondo è andato a Mercedes, un pastore tedesco il cui conduttore, Kent Boyles ha già allevato un cane vincitore dello show. Kaz Hosaka, l’addestratore di Sage, ha detto che dopo 45 anni di partecipazione all’evento e due gare vinte con cani diversi ha intenzione di ritirarsi.

